«L’Afrique-vue par les photographes» africains à la Völklinger Hütte

«Alice Mann: The Curro Thatchfield Primary Majorettes Drummies», 2018. de la série «Drummies». Œuvre de l'exposition « L’Afrique - Vue par les photographes » au Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte.

Quand l’exploitation minière en Afrique du Sud fait écho à l’histoire industrielle de l’Allemagne. Neuf artistes africains, dont Osborne Macharia (« Black Panther »), composent « L’Afrique - vue par les photographes » au Patrimoine culturel mondial Völklinger Hütte, près de la frontière franco-allemande. Entretien.

RFI : Frank Krämer, vous êtes commissaire de l'exposition L'Afrique - vue par les photographes qui vient de rouvrir ses portes. La fermeture dû à la crise provoquée par le coronavirus était aussi un test pour vos services en ligne : site Internet, YouTube, Google Street View, visite en 3D. Cette offre, a-t-elle été couronnée de succès ?

Frank Krämer : C'était une très bonne occasion pour montrer que nous sommes toujours là et que nous continuons à travailler sur notre programme. Nos offres virtuelles, par exemple sur l’exposition L’Afrique, ont été très bien accueillies.

Combien de visiteurs ont profité de vos offres en ligne ?

Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais je pense que notre stratégie a fonctionné. Beaucoup de gens nous ont demandés quand on pourra de nouveau découvrir notre offre sur place. Pendant la pandémie du coronavirus, nous avons expliqué nos thèmes et ainsi préparé les visiteurs pour leur prochaine visite sur place.

Après la réouverture, l'offre en ligne sera-t-elle élargie ?

Je dois avouer, l'un des effets positifs de la crise du coronavirus est que nous avons travaillé plus intensément sur les offres en ligne. Et nous allons poursuivre dans cette voie, avec des programmes créatifs et artistiques, par exemple sur des contenus sur la culture du travail, la culture industrielle ou par rapport aux interventions artistiques.

En 1994, la Völklinger Hütte a été le premier monument d’industrie lourde à être classé patrimoine culturel mondial par l’Unesco. Aujourd’hui, ce gigantesque ancien complexe sidérurgique, transformé en centre européen d’art et de culture industrielle, est connue au-delà des frontières de l'Allemagne, entre autres grâce à la Biennale internationale d'art urbain. Qu’est-ce qui a déclenché l’idée d’y présenter une exposition sur l'Afrique avec des photographes africains ?

L'exposition L'Afrique a beaucoup à voir avec la Biennale d'art urbain. Cela a donné les premières rencontres avec cette nouvelle photographie africaine. Dans la photographie africaine, un thème surgit souvent : l'urbanisation. Nous avons donc eu l'idée d'amener ici ce thème de la photographie africaine. La Völklinger Hütte, en tant que patrimoine culturel mondial, est un lieu idéal pour promouvoir ce dialogue entre les cultures. Les photographies des photographes invités montrent avant tout l'apport créatif de cette Afrique qui fait vibrer.

Ces neuf photographes très réputés présentent des œuvres de très grand format. Dans quelle mesure cette exposition sur l'Afrique est-elle inédite ?

Les photographes montrent une vision très surprenante et originale de l'Afrique. Souvent, le regard sur l’Afrique est obscurci par des stéréotypes et des clichés. Il était important de laisser ces photographes africains nous raconter l'Afrique de leur point de vue. Comment ils montrent leur pays, leur ville, leur centre et tout ce qui les entoure.

Parmi les sujets surprenants, il y a toute une série autour de l'exploitation minière [Legacy of the Mine, du photographe sud-africain Ilan Godfrey, ndlr], cela résonne avec l’histoire de la Völklinger Hütte. Il y a aussi des photographies de rue. D’autres images évoquent la danse, la culture pop, des mouvements underground [comme la culture du breakdance en Ouganda, de Kibuuka Mukisa Oscar, ndlr]. Certains portraits très élaborés [du photographe sénégalais Omar Victor Diop, ndlr] ont un lien avec la très célèbre photographie africaine des années 1950 et 1960.

De quelle façon, les photographes africains ont participé au concept de l’exposition ?

Elle a été créée en lien très étroit avec les artistes. Après avoir étudié l’histoire de la Völklinger Hütte, les artistes ont proposé de leur propre chef des images, dont des œuvres qui ont déjà été présentées et récompensées lors d'autres grandes expositions et biennales. L’Afrique - vue par les photographes est en grande partie l'œuvre des photographes invités.

Cela signifie-t-il que des artistes comme le Kenyan Osborne Macharia ou la Sud-Africaine Alice Mann étaient sur place à Völklingen ?

Les photographes n'étaient pas sur place, mais il y a eu de nombreuses vidéo-conférences. Nous avons eu un échange très intense. Tous les artistes voulaient savoir plus sur l'histoire de ce lieu et les expositions précédentes, en particulier les Biennales d'art urbain. Ils ont beaucoup apprécié l'esprit de ce site. Ce fut un échange très direct et passionnant qui a permis de montrer l'Afrique sous un angle complètement différent.

Je pense en particulier à Osborne Macharia. Il s'efforce de repenser et de réinventer l'Afrique. Ici, l’artiste présente ses images dans l’atmosphère brun-rouille de la Möllerhalle [dans cette salle de 10 000 mètres carrées, furent stockées les matières premières destinées aux hauts fourneaux, ndlr]. Pour lui, c'était un lieu très excitant pour montrer ses images surréalistes et futuristes. Pareil pour Alice Mann, la photographe sud-africaine avait beaucoup envie de montrer ses photos ici.

Ces photographes ont souvent été présentés dans des foires et des biennales en Afrique. Y a-t-il une coopération entre la Völklinger Hütte et des institutions africaines ? Envisagez-vous de faire tourner cette exposition sur le continent africain ?

Nous n'avions pas encore envisagé la possibilité d'une exposition itinérante. Mais nous sommes très intéressés par le fait que cette exposition soit vue par le plus grand nombre. Outre les photographes, nous étions également en contact avec l'un ou l'autre musée ou réseau. Cette exposition repose sur de très nombreux pieds. Et comme cette exposition a été réalisée par des photographes africains, cela donne envie de la montrer à un moment donné aussi en Afrique.

► « L’Afrique - vue par des photographes », jusqu’au 1er novembre 2020, au Patrimoine mondial culturel Völklinger Hütte, en Allemagne.

