Riad Sattouf nous parle du tome 5 des «Cahiers d’Esther. Histoires de mes 14 ans»

Elle s’appelle Esther et entre en 4e dans un collège parisien. Le dessinateur Riad Sattouf raconte chaque semaine en une planche dans l’hebdomadaire L’Obs le quotidien de cette jeune fille bien de son époque. Ce jeudi 11 juin paraît le tome 5 des Cahiers d’Esther.

Riad Sattouf a commencé à croquer cette fille d’amis lorsqu’elle avait 9 ans, et publie, chaque printemps, en un volume, l’album de l’année écoulée. Les quatre premiers volumes ont déjà été vendus à plus de 650 000 exemplaires et traduits en plusieurs langues (anglais, allemand, coréen, espagnol, grec, italien, portugais, serbe). Entretien.

RFI : Esther grandit, c’est désormais une adolescente de plein exercice.

Riad Sattouf : C’est vrai qu’elle a 14 ans. Elle est assaillie par ses hormones au sens où elle est un peu molle, moins volubile que par le passé, donc c’est très rigolo à observer. Et elle change beaucoup, car elle s’intéresse au monde extérieur, (commence) à être sensible aux injustices, à avoir un début de conscience politique.

Dans cet album, elle parle beaucoup de l’environnement, de l’antiracisme et du féminisme. Est-ce que ce sont des thématiques qui la préoccupent, à l’image de sa génération ?

Concernant la planche sur Greta Thunberg [l’adolescente suédoise qui a lancé un mouvement mondial de grève scolaire pour dénoncer l’inaction des gouvernements face au réchauffement climatique, ndlr], c’est surtout moi qui la lance sur ces sujets. Justement c’est intéressant de voir comment une jeune fille comme elle, sans histoire, s’inscrit dans ces mouvements qu’on voudrait imaginer universels.

La première fois que je lui ai parlé de Greta Thunberg, elle ne la connaissait pas, elle croyait que c’était une candidate de The Voice ! Après, elle s’est souvenue que c’était une jeune fille qui faisait la grève de l’école, mais dans le collège d’Esther personne n’a fait grève pour le climat.

Elle est confrontée au sexisme dans son école, donc toutes les questions du féminisme, de lutte contre la domination masculine, sont très présentes chez elle. Plus que la lutte pour l’environnement. Mais ce qui m’intéresse c’est d’avoir son point de vue sur l’actualité.

Détail d'une planche issue du roman graphique de Riad Sattouf : « Les Cahiers d'Esther », tome 5, « Histoires de mes 14 ans ».

Quand la série a commencé, elle avait 9 ans. Là, elle en a 15. Elle ne ressent aucune lassitude à être ainsi suivie, croquée, semaine après semaine dans L’Obs ?

Je ne pense pas. Quand elle était petite, elle était très volubile, maintenant elle l’est moins, elle réfléchit plus à ce qu’elle veut dire. Après, ce n’est pas un travail intensif. Elle m’envoie régulièrement des SMS ou des MMS pour me raconter une anecdote et moi j’en fais une page de bande dessinée ensuite. J’ai l’impression qu’on va réussir à aller jusqu’à ses 18 ans. Quand elle était plus jeune elle ne s’intéressait pas tellement à la bande dessinée. Et maintenant que la bande dessinée a du succès, il est arrivé que des gens lui offrent Les Cahiers d’Esther, sans savoir que c’est elle la véritable Esther, à son anniversaire par exemple. Ça la fascine, elle est interloquée d’être partie prenante du succès.

La chanteuse Angèle a retweeté une planche de la BD sur son compte Instagram, et c’est vertigineux pour elle ! Et en même temps son personnage est différent d’elle, car je ne veux pas qu’on puisse la reconnaître.

Il y a les premières amours, et plus elle va grandir, la question de son intimité risque de se poser.

Le projet des Cahiers d’Esther n’est pas de restituer un journal intime. Je ne cherche pas à parler de sa vie sentimentale. Je raconte ce dont elle veut bien me parler. Si elle n’aborde pas le sujet de sa vie sentimentale, ce n’est pas moi qui vais l’évoquer. Ce qui m’intéresse c’est sa façon de voir les choses et ce qu’elle veut bien me raconter du monde.

Les Cahiers d’Esther rencontrent-ils le même succès à l’international qu’en France ?

C’est vrai qu’il y a beaucoup de références à la politique ou à la culture françaises dans cette bande dessinée, et pourtant elle a du succès ailleurs qu’en France. En Espagne, par exemple, elle se vend bien. Il y a sans doute des questionnements universels et puis il y a peu de bandes dessinées avec de jeunes héroïnes, donc Les Cahiers d’Esther parlent aux jeunes lectrices.

► Riad Sattouf : Les Cahiers d’Esther, tome 5, Histoires de mes 14 ans, roman graphique, 56 pages, éditions Allary.

