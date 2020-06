«Da 5 Bloods», Spike Lee filme le sort des soldats afro-américains engagés au Vietnam

En attendant de retrouver (peut-être) Spike Lee au Festival de Cannes 2021, comme président du jury, son nouveau film sort ce vendredi 12 juin sur Netflix. « Da 5 Bloods » (« Frères de sang ») prend pour toile de fond la guerre du Vietnam.

Loin de son Brooklyn bien aimé, Spike Lee nous emmène avec son nouveau long métrage au Vietnam. Da 5 Bloods raconte le voyage de quatre vétérans afro-américains qui s’embarquent pour Hanoi, puis dans un dangereux périple, à l’intérieur des terres, pour récupérer le corps de leur ancien chef d’unité, mort au combat en 1971.

« Les Etats-Unis ont une dette envers nous » : c’est le discours militant qui sous-tend tout le film. Le projet avait été abandonné par Oliver Stone, et c’est Spike Lee qui lui a redonné vie à sa manière, pas franchement subtile, mais efficace.

Quand Spike Lee critique les violences faites aux Noirs

L’occasion pour le cinéaste de faire le point sur toute une génération, en éclairant le sort des soldats afro-américains engagés au Vietnam. Ce n’est pas la première fois que le cinéaste critique la société américaine et les violences faites aux Noirs. En réaction aux émeutes qui ont lieu aux Etats-Unis depuis le décès de George Floyd, le cinéaste a ainsi réalisé un court métrage qui met en parallèle la mort du personnage principal de son film Do The Right Thing et celle de cet Afro-Américain tué le 25 mai lors de son interpellation violente par la police.

De même, Da 5 Bloods est une épopée virile, un film d’action, mais qui entend aussi avoir une portée historique sur ces pans d’ombre de l’histoire américaine dont le réalisateur ne cesse d’explorer les séquelles.

