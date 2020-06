«Cacao», la nouvelle superproduction panafricaine de Canal+ Afrique

"Cacao", la nouvelle superproduction panafricaine de Canal+ Afrique. Canal+ Afrique

Texte par : Sophie Torlotin Suivre

Enlevez le pétrole et Dallas, remplacez par cacao et la Côte d'Ivoire et vous obtenez les ingrédients de « Cacao », la nouvelle série originale de Canal+ Afrique qui débarque ce lundi 15 juin sur les petits écrans africains.