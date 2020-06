«Tous ensemble pour la musique», l'espoir d'un retour à la vie normale

Chris «alias» Christine and the Queens, ici en décembre 2018, retrouvera l’Accor Arena pour l’événement « Tous ensemble pour la musique », le 19 juin 2020.

« C'est la première salle à rouvrir ses portes en Europe », fait valoir France 2. Ce vendredi 19 juin au soir, France Télévision organise un concert-événement à l’Accor Arena de Bercy, à Paris. 2 000 personnes pourront y assister sur place pour vivre ces retrouvailles avec les artistes.

Cela aurait pu être un concert dans une salle vide... Et puis le passage de Paris en zone verte a changé la donne. 2 000 personnes pourront assister ce soir à l'émission Tous ensemble pour la musique, enregistrée en direct sur France 2, et diffusée aussi sur TV5 et d'autres chaînes de radio et télé francophones. 2 000 billets gratuits ont été mis à disposition sur le site de l'Accor Arena qui n'avait plus organisé de concert depuis plus de trois mois.

Avec dix fois moins de public que ne peut en contenir la salle, les organisateurs souhaitent respecter les règles de distanciation sociale. Les spectateurs seront assis, et s'ils viennent à deux, ils devront laisser une place libre de part et d'autre. Quant au masque, il est obligatoire.

Trois heures de spectacle

Pour faire le show, une quarantaine d'artistes : de Patrick Bruel à Catherine Ringer en passant par Dadju, Pascal Obispo, Thomas Dutronc, Kenji Girac ou Christine and the Queens. Certains seront physiquement présents, d'autres enregistrent leur prestation. Au total, une soixantaine de chansons, et trois heures de spectacle, pour célébrer, avec un peu d'avance, la fête de la musique, et l'espoir d'un retour rapide à la vie normale.

