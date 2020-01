Le Parlement européen vote en faveur d’un chargeur téléphonique unique

Selon le rapport du Parlement européen, plus de 50000 tonnes de chargeurs obsolètes se retrouvent chaque année dans la nature. Diane Macdonald / Contributeur

Texte par : RFI Suivre

Les téléphones portables ont envahi notre vie quotidienne et avec eux les chargeurs. Les députés européens réclament qu’il n’y ait plus qu’un chargeur unique pour toutes les marques et tous les modèles. Pour la Commission européenne, les chargeurs ne devraient plus être fournis dans la boîte à l’achat d’un téléphone.