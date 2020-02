Chine: le coût économique de l'isolement dû au coronavirus

Un homme dans une rue déserte de la ville de Wuhan. Le 31 janvier 2020. NICOLAS ASFOURI / AFP

Le coronavirus en Chine a déjà causé au moins 304 décès et plus de 12 500 personnes contaminées, selon le dernier bilan annoncé ce 1er février. Le pays est de plus en plus isolé avec des compagnies aériennes qui suspendent leurs vols à destination de la Chine. Outre l'impact humain et sanitaire les conséquences économiques de la crise se font déjà sentir sur l'industrie et la consommation.