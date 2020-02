Comment le coronavirus affecte l’économie mondiale

Un homme portant un masque fait du vélo alors que le pays est frappé par une épidémie du nouveau coronavirus, à Pékin, en Chine, le 28 janvier 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

La crise sanitaire du coronavirus se double d'une crise économique. Les conséquences seront plus lourdes qu'en 2003, année de l'épidémie du Sras. À l'époque, la production chinoise ne représentait que 8% de la production mondiale. Contre près d’un tiers aujourd'hui. Tous les pays vont subir le coût de la crise sanitaire, et en premier lieu la Chine où la maladie a tué 491 personnes et contaminé plus de 24300 patients.