France: l'épidémie de coronavirus pèse sur le secteur touristique

L'épidémie de coronavirus et les mesures de précautions prises pour éviter que la maladie se propage ont déjà engendré de nombreuses perturbations pour les touristes et les entreprises.

Sur le parvis du Louvre, à Paris, ce matin, la place est presque vide, rapporte notre reporter Léa Jacquet. Des Coréens et des Japonais forment de petits groupes près de la file d'attente. Kane vend des tours Eiffel devant le musée. Cela fait plusieurs jours qu'il constate la diminution du nombre de touristes chinois. « Avant, quand ils venaient, c’étaient des dizaines de groupes. Mais maintenant, ils ne viennent plus. Il n’y a que les Coréens qui viennent, les Japonais, tout ça. Mais les Chinois ne viennent plus beaucoup maintenant. »

Si le coronavirus empêche bon nombre de touristes chinois de se rendre à Paris, Chaimaa, une Argentine, n'a pas voulu annuler son vol au départ de Buenos Aires, malgré la présence de six malades sur le sol français. « Si vous me dites d'aller en Chine, peut-être que je me poserai la question. » Mais pour trois ou quatre personnes malades, pas la peine de se stresser, selon elle.

Claire s'est offert quelques jours de vacances dans la capitale française, loin de l'Australie. Ce qui l'inquiète, c'est avant tout la stigmatisation dont sont victimes les Asiatiques. « Ces virus mondiaux peuvent déclencher un certain racisme chez les gens. Et je pense qu'il est important de garder son calme et de réfléchir à si ce virus va vous affecter. Et je ne pense pas que ce soit le cas. »

Touristes et entreprises ne seront pas forcément dédommagés

Difficile pour l'instant d'évaluer l'impact économique, mais les dédommagements ne seront pas forcément au rendez-vous pour les touristes et les entreprises. Le remboursement dépendra des cas et de la condition d'annulation du voyage. Les touristes dont le séjour a été annulé par l'agence ne seront pas lésés, assure Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, au micro de Pauline Gleize. « Très clairement, les voyageurs dont le voyage ne pourra pas s’effectuer à destination de la Chine pourront, soit reporter leur voyage à une autre période, soit le reporter sur une autre destination, soit être remboursés. Cette attitude ne dépend pas d’une assurance, mais de la volonté des organisateurs de voyage de ne pas pénaliser les clients en raison du coronavirus en Chine. »

Mais pour ceux qui auraient eux-même décidé de ne pas partir par précaution, cela se complique, explique Xavier-Philippe Gruwez, avocat dans un cabinet spécialisé dans le transport et les assurances. « C’est un cas de force majeure qui n’est pas prévu par les contrats d’assurance, en général. Ce sera considéré comme une décision personnelle de l’assuré de ne pas s’embarquer à destination du pays en question, c’est-à-dire la Chine. »

Quant aux entreprises, les agences de voyage, en France en tous cas, ne seront pas indemnisées. Mais les coûts devraient rester marginaux, les compagnies limitant leurs vols. Selon une responsable du courtier londonien Marsh, citée par l'AFP, pour ces compagnies aériennes qui ont réduit ou arrêté leur desserte de la Chine, il pourrait n'y avoir aucun recours. Les maladies contagieuses sont en effet couvertes par des assurances spécifiques pour les entreprises. Leur coût pourrait avoir découragé les souscriptions.

