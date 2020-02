Bernard Arnault s’offre le joaillier américain Tiffany

À une très grande majorité, les actionnaires de Tiffany ont donné ce mardi leur aval à l’acquisition du joaillier new-yorkais par le géant du luxe français LVMH, pour plus de 16 milliards de dollars. Avec Tiffany, la première des marques du luxe américain, LVMH renforce sa présence aux États-Unis.

Il s'agit de la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe de Bernard Arnault, propriétaire des marques Louis Vuitton et Christian Dior. Le géant du luxe français a proposé 135 dollars par action à Tiffany. Une opération qui valorise le joailler américain à une somme record de 16,2 milliards de dollars.

Reste que l'opération doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence dans une petite dizaine de pays. Tiffany devrait entrer au milieu de l’année 2020 dans le giron du groupe du luxe.

L'objectif pour LVMH est de renforcer sa présence dans le secteur des bijoux haut de gamme. Le seul secteur du luxe où il n'est pas numéro un. Dans ce domaine, LVMH possède déjà l'Italien Bulgari, racheté en 2011, et le Français Chaumet.

Les États-Unis, un marché de choix pour LVMH

LVMH aura désormais dans son portefeuille l'Américain Tiffany, dont le diamant est l'activité clef. La marque, réputée mondialement, dispose d'un réseau de 320 boutiques dans le monde. Les ventes de Tiffany ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2019. Pour Tiffany, cette acquisition va permettre de regagner des parts de marché. Le joailler américain n’attire plus la jeune clientèle et veut moderniser son image. Le groupe LVMH va l’y aider.

Cette opération va également permettre à LVMH de renforcer sa présence aux États-Unis, son deuxième marché derrière l’Asie, soit 24% de son chiffre d'affaires total. Le territoire américain concentre désormais les investissements du groupe de luxe. LVHM a annoncé fin janvier un partenariat de plusieurs années avec la NBA, la ligue de basket ball. Enfin, Bernard Arnault est l'un des rares patrons étrangers à être reçu par le président Donald Trump. Dans les années 1980, les deux hommes ont fait des affaires ensemble dans le secteur immobilier. Leur proximité est telle qu'ils ont inauguré l'an dernier un atelier Vuitton à Dallas, au Texas.

Un groupe de 75 marques

Depuis dix ans, le géant du luxe multiplie les opérations financières. Le milliardaire français Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à près de 100 milliards d’euros, a bâti son empire à coup d'acquisitions. Les maisons de couture Christian Dior et Céline. Les champagnes Ruinart, Veuve Clicquot, Moët et Chandon. Les parfums Givenchy et Guerlain. Et la liste est encore longue... Le géant du luxe regroupe au total 75 marques.

À la bourse de Paris, le titre ne cesse de grimper. Avec le pétrolier Total, le groupe LVMH est dans le peloton de tête des capitalisations boursières. Et c’est loin d’être terminé. L’objectif de LVMH est d’entrer dans le club des entreprises dont la capitalisation dépasse 500 milliards de dollars.