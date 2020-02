Coronavirus: la Chine débloque 43 milliards de dollars pour aider les entreprises

REUTERS/Aly Song TPX IMAGES OF THE DAY

Le nouveau coronavirus a fait plus de 800 morts, presque tous en Chine. Le bilan dépasse désormais celui mondial du Sras. L'OMS a néanmoins dit ce week-end voir une « bonne nouvelle » : le nombre quotidien de contaminations s'est stabilisé. Mais il est encore trop tôt pour en conclure que le pic de l'épidémie est dépassé. Et les efforts de la Chine pour enrayer son expansion se poursuivent. La Banque centrale va débloquer 43 milliards de dollars.

Publicité Lire la suite

Cette aide est dirigée vers les entreprises impliquées dans la lutte contre l'épidémie. Une première tranche de fonds spéciaux sera proposée, dès ce lundi. Des fonds qui devront aider les institutions financières à accorder des prêts à ces entreprises clefs. Le processus sera étroitement surveillé par la Banque centrale qui a promis des sanctions pour toute entorse aux règles.

Au total, neuf grandes banques nationales et des banques locales dans dix provinces et villes seront habilitées à se partager cette enveloppe. Elles devront étudier les demandes de prêts très rapidement et mettre l'argent à disposition dans les deux jours.

De son côté, la province du Hubei promet de prendre en charge 30% des factures d'électricité des petites et moyennes entreprises qui fournissent du matériel médical.

Au-delà des entreprises devenues stratégiques pour la circonstance, Pékin cherche à limiter l'impact de l'épidémie sur l'ensemble de l'économie. La Banque centrale a appelé les institutions financières à éviter d'interrompre « automatiquement » les prêts aux industries et aux petites et micro-entreprises. Il y a une semaine elle avait aussi annoncé l'injection de 173 milliards de dollars sur les marchés financiers pour soutenir l'économie.

De nombreuses provinces et municipalités ont par ailleurs pris des mesures d'accompagnement, des déductions fiscales par exemple.

■ Quelles conséquences pour les économies émergentes ?

La Chine exporte beaucoup, mais c'est aussi une cliente avide de matières premières. En cas de crise durable, les émergents pourraient se retrouver sans la locomotive qui a tiré leurs exportations pendant 20 ans. La Chine concentre « près de 50% de la demande mondiale d'acier », explique un économiste de Coface. La Russie, la Corée du Sud ou encore la Turquie pourraient donc être affectées.

Natixis estime de son côté que les pays asiatiques qui fournissent leur grand voisin, comme la Malaisie, seront les premiers touchés.

Autre région qui serait particulièrement pénalisée : l'Amérique Latine, la Chine étant le principal partenaire commercial du Brésil et du Chili, entre autres.

Déjà, des cargaisons de fruits chiliens n'ont pas pu être livrées en raison de difficultés dans des ports. Pas de problème en revanche pour faire parvenir le cuivre, mais le Chili, comme le Pérou, subit déjà les effets du coronavirus qui a fait plonger les cours du cuivre de 10%. Les craintes de ralentissement de la demande ont aussi fait chuter les prix du pétrole.

Quant au Brésil, ses entreprises se préparent à de possibles ruptures de stock de composants. Ses entreprises minières et pétrolières pourraient ne pas être épargnées. Enfin, les revenus liés au soja pourraient baisser, mais pas seulement à cause du coronavirus.