En Chine, le coronavirus fait exploser les prix à la consommation

En plus de compliquer la vie quotidienne des Chinois, l’épidémie de coronavirus a provoqué une très importante hausse des prix et notamment des prix alimentaires. C'est ce que révèlent les chiffres publiés ce lundi par le Bureau national chinois des statistiques.

Plus 5,4% le mois dernier, plus 20,6% sur un an. Les prix à la consommation en Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis fin 2011. Cette période correspond traditionnellement à un pic, en raison du Nouvel An lunaire et des congés qui s'en suivent.

Mais cette année, deux facteurs exceptionnels contribuent à faire exploser les prix : la peste porcine d'abord, qui décime depuis un an et demi le cheptel chinois, alors que le porc est la viande la plus consommée dans le pays.

Le coronavirus ensuite : depuis le 23 janvier, cela fait deux semaines et demie, les autorités chinoises imposent des mesures drastiques pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie.

Des régions entières sont soumises à des mesures de confinement, des barrages routiers et des restrictions de déplacements sont mis en place. Ce qui complique énormément l'acheminement des denrées agricoles et les rend donc plus chères.

Enfin, la population qui craint les pénuries a tendance à acheter en grande quantité les produits disponibles pour faire des stocks, ce qui contribue, là encore, à faire augmenter les prix.

