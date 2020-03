États-Unis: la réserve fédérale baisse ses taux et déçoit Wall Street

La Banque centrale américaine a sorti l'arme fatale hier mardi 3 mars. Elle a baissé à la surprise générale ses taux d'intérêt. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté.

Publicité Lire la suite

Wall Street a lourdement chuté à la clôture -3 %. Une baisse inattendue des taux d'intérêts d'un demi point de pourcentage, c'est pourtant une décision rarissime. Les taux américains sont maintenant compris entre 1 % et 1,25 %.

La dernière fois que la Réserve fédérale a décidé dans l'urgence d'abaisser ses taux, c'était en octobre 2008, en pleine débâcle financière. Déjà, les marchés avaient très mal réagi, plus effrayés par la précipitation de la décision que rassurés par sa mise en place. C'est un peu le même phénomène qui se produit aujourd'hui.

Amortir le choc si l'épidémie s'étend aux États-Unis

Comme l'économie américaine est encore bien portante, les investisseurs pensaient que la baisse n'interviendrait pas avant la prochaine réunion du conseil de la banque centrale, prévue dans deux semaines. Les plus nerveux expliquent qu'ils attendent non pas la Fed mais surtout des décisions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour enrayer l'épidémie.

Dans l'immédiat, rendre le crédit meilleur marché ne sert pas à grand-chose quand les entreprises et les particuliers n'empruntent plus faute de confiance dans l'avenir. D'autres saluent au contraire une décision prise en amont de la crise, qui permettra d'amortir le choc si l'épidémie venait à s'étendre aux États-Unis et à vraiment paralyser l'économie américaine. Ce qui est loin d'être le cas pour le moment.

► À lire aussi : La Fed baisse ses taux d'intérêt directeurs pour la première fois depuis 11 ans