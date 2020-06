Beyrouth prend des mesures pour contrer la dégringolade de la livre libanaise

Au lendemain d'une nouvelle chute spectaculaire de la livre libanaise face au dollar, qui a provoqué une vaste explosion de colère dans tout le pays, le gouvernement, réuni en urgence, a annoncé ce vendredi 12 juin une série de mesures pour stabiliser la monnaie nationale.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le gouvernement libanais a proposé deux types de mesures, à la fois thérapeutiques et coercitives. La Banque du Liban a été chargée d’injecter des dollars sur le marché pour réduire la pénurie de billets verts qui est à l’origine de la chute vertigineuse de la livre libanaise. Mais cette décision a des limites car la Banque centrale ne dispose plus que de maigres réserves en devises.

Le gouvernement a aussi décidé de créer une cellule de crise qui se réunira deux fois par semaine avec pour mission de suivre de près l’évolution de la situation financière et monétaire. Cette mesure vise à surveiller le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, qui a perdu la confiance des autorités politiques depuis un certain temps.

Le gouvernement veut aussi sévir contre les spéculateurs et ceux qui manipulent la livre. Tout suspect sera immédiatement déférées devant la justice, qui aura le droit de saisir les devises mises en cause dans d'éventuelles opérations illégales.

Des sanctions seront également prises contre toute personne suspectée de propager des rumeurs « portant atteinte à la confiance dans la monnaie nationale ».

Sur le coup, ce train de mesures a permis de renforcer la livre qui a regagné un peu de terrain face au dollar dans le courant de la journée. La Sûreté générale a par ailleurs arrêté plusieurs personnes accusées d’achat et de vente de devises au marché noir.

Il est trop tôt pour voir se ces décisions vont stabiliser le marché des changes. En tout cas, les manifestants ne semblent pas trop y croire. Ils ont recommencé en début de soirée à investir les places de Beyrouth et des principales villes et à fermer les routes dans les différentes régions.

