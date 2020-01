Législatives en Irlande: 1er débat entre les chefs des deux principaux partis

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar (image d'illustration). REUTERS/Toby Melville

Texte par : RFI Suivre

Le premier débat télévisé de la campagne pour les législatives irlandaises s’est tenu ce mercredi. Il s’agissait d’un face à face entre les chefs des deux principaux partis : Leo Varadkar, le Premier ministre sortant et leader du Fine Gaël et Micheal Martin pour le Fianna Fail, deux partis qui partagent le pouvoir, l’un après l’autre, depuis 1932. Plus que sur les promesses de campagne, le débat a surtout tourné à celui qui avait le meilleur bilan.