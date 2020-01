Turquie: l’enseignant lyonnais Tuna Altinel acquitté

Un tribunal de Balikesir, dans le nord-ouest du pays, a acquitté vendredi ce mathématicien turc, maître de conférences à l’université Lyon-I, qui était poursuivi pour « propagande terroriste » en raison de sa participation à une réunion organisée l’an dernier en France.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

« Votre décision sera très importante pour la liberté d’opinion et d’expression. Vous devez prononcer l’acquittement. » Tout au long de sa défense, qui s’est terminée pas ces mots, Tuna Altinel s’est efforcé d’expliquer aux juges que la soirée organisée le 21 février 2019 par une amicale kurde de Lyon n’avait aucun lien, de près ou de loin, avec le terrorisme. Et que le fait de partager une invitation à cette conférence, puis d’y officier comme traducteur, n’était pas un acte de « propagande pour une organisation terroriste ».

La soirée en question – intitulée « Cizre, histoire d’un massacre » – revenait trois ans plus tard sur les violences commises dans cette ville du sud-est de la Turquie, au plus fort de la guerre entre forces de sécurité et militants du PKK kurde.

Le mathématicien lyonnais a fait écouter au tribunal un extrait des cris de civils pris au piège alors dans la ville. « Ce n’était pas du cinéma. Ces gens ont été appelés "terroristes" », a-t-il dénoncé.

Bientôt de retour à la fac

L’universitaire a rappelé qu’il avait subi un autre procès pour « propagande terroriste » après avoir signé une pétition dénonçant ces violences, et qu’il avait été acquitté suite à une décision de la Cour constitutionnelle, défendant la liberté d’expression.

Arrêté en mai 2019 alors qu'il s'était rendu en Turquie pendant ses congés, Tuna Altinel a dans un premier temps été accusé d' « appartenir à une organisation terroriste », puis de « propagande », après l'abandon du premier chef d'accusation.

Il attend désormais que son passeport lui soit restitué pour pouvoir reprendre ses cours à Lyon.