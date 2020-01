Grèce: saisie record de cocaïne

En Grèce, la police a annoncé cette fin de semaine la saisie de plus d’une tonne de cocaïne ainsi que l’arrestation de huit ressortissants étrangers. Ceux-ci sont soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel qui acheminait la drogue depuis les Caraïbes à destination de l'Europe et de l'Afrique du Nord.

Publicité Lire la suite

1180 kilos et 65 grammes, voilà le chiffre précis de la saisie de cocaïne effectuée par la police grecque, rapporte notre correspondant à Athènes, Joël Bronner. Une saisie qui s’est déroulée dans l’ouest du pays, dans un appartement de la ville portuaire d’Astakos, à proximité des iles Ioniennes.

Dans un communiqué, les forces de l’ordre ont précisé que cette tonne de drogue était répartie dans pas moins de 52 sacs de voyage, qui abritaient au total 1040 paquets en nylon, contenant environ un kilo de substance illicite chacun.

La drogue, en provenance de Saint-Vincent et les Grenadines dans les Caraïbes, a été importée en Grèce à bord d'un voilier. L’organisation criminelle derrière ce trafic la destinait ensuite aux marchés européen et nord-africain.

En parallèle, à Athènes, trois autres appartements soupçonnés d’être utilisés par la même organisation ont été perquisitionnés et plusieurs armes ont été saisies. En plus de huit arrestations au total, la police recherche encore une dizaine de membres de ce réseau, composé notamment de ressortissants albanais selon la presse locale.

Ces opérations sont le fruit d’une enquête lancée en Grèce depuis six mois, en coopération avec l'ambassade des États-Unis à Athènes et les polices albanaises et espagnoles. A la mi-janvier, ce sont vingt-six kilos de cocaïne, cachés sous un chargement de bananes, qui ont été saisis par les douanes françaises dans un camion qui reliait Barcelone à Luxembourg. Des prises de plus en plus fréquentes et importantes à l'image de la croissance de la production et du trafic.

► À lire aussi : De mystérieux paquets de cocaïne échouent sur le littoral atlantique français