Irlande: un couple condamné pour mutilation génitale, une première

En Irlande, une peine de prison vient d’être prononcée à l’encontre d’un couple, reconnu coupable d‘avoir excisé l’une de leurs filles, âgée de 21 mois à l’époque. C’est la première condamnation pour mutilation génitale féminine dans cet État.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Les victimes d’excision sont difficilement détectables. Ce qui explique que, depuis huit ans que le crime existe dans le Code pénal irlandais, personne n’ait été condamné jusqu’à ce lundi.

En plus d'avoir permis l'excision de leur fille, les parents ont été reconnus coupables d’actes de cruauté envers un enfant et condamnés lundi à 5 ans et demi de prison, pour le père, et 4 ans et 9 mois pour la mère.

Les faits datent de 2016 : le couple amène la fillette aux urgences, il raconte qu’elle est tombée sur un jouet alors qu’elle n’avait pas de couche et qu’elle saigne depuis de manière incontrôlable. Une thèse jugée invraisemblable par les médecins qui l'examinent.

Les parents qui ont tous les deux plaidé non coupables sont originaires d’un pays africain qui n’a pas été précisé pour protéger l'anonymat de la fillette.

La petite a aujourd’hui 5 ans. Selon la juge en charge de l’affaire elle est physiquement rétablie, mais pourrait subir toute sa vie les dommages psychologies de l’intervention. Selon l’ONG de défense des droits des femmes ActionAid, plus de 5 000 filles et femmes en Irlande ont subi une mutilation génitale.

