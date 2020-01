Coronavirus: l'UE active ses mécanismes de coordination et de suivi

Sur l'esplanade du Trocadéro en face de la Tour Eiffel à Paris, France, le 25 janvier 2020. ©REUTERS/Benoit Tessier

Devant la multiplication des cas de coronavirus en Europe avec la France et l’Allemagne désormais concernées et du fait de la présence d’Européens résidant à Wuhan, l’UE a activé ses mécanismes sanitaires et de protection civile. Un centre de crise et un centre de prévention sanitaire sont mobilisés dès ce mercredi avec comme premier horizon le rapatriement des ressortissants européens.