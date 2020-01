Brexit: situation tendue à Belfast, en Irlande du Nord

Les Nord-Irlandais ont voté en majorité contre le Brexit. Tous les partis ont rejeté l'accord de Boris Johnson, même ceux qui étaient partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui aujourd'hui se sentent trahis. La situation est donc tendue à Belfast.

Avec notre envoyée spéciale à Belfast, Béatrice Leveillé

Il y a aujourd’hui beaucoup de frustration en Irlande du Nord. Du côté des protestants unionistes et loyalistes qui se sentent trahis par les Britanniques auxquels ils sont très attachés et du côté des catholiques qui avaient voté massivement contre le Brexit.

Cela crée une situation explosive qu’Andrew Mac Auley, qui est né à Belfast, dit avoir toujours connue : « L’Irlande du Nord est toujours sous pression et on ne sait jamais quand ça va craquer parce que ça change tout le temps, parfois c’est plus détendu et parfois la pression monte. Nous sommes au milieu et on se demande quand ça va exploser. C’est ce qu’on ressent tout le temps. On ne peut pas savoir ce qui va se passer parce qu’un petit problème peut créer une division énorme dans ce pays. »

Négocier le Brexit tout en préservant la paix en Irlande du Nord est un des principaux défis du gouvernement britannique.

