À l’heure du Brexit, la tristesse des expatriés français est toujours vive

Le Brexit est un moment historique qui génère beaucoup de tristesse et d’angoisse au sein des expatriés européens. Pour répondre à ce désarroi, Alexandre Holroyd, le député des Français établis en Europe du Nord, a organisé récemment une réunion d’information à Londres.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

L’accord de divorce a théoriquement réglé la situation des citoyens européens au Royaume-Uni. Pourtant beaucoup d’entre eux se posent encore énormément de questions sur leurs droits, à commencer par leur retraite, comme cette psychothérapeute qui pensait un jour rentrer en France : « J’ai vécu en Angleterre 40 ans donc je suis assez coupée du système français et jusqu’à présent je n’avais aucune inquiétude parce que bien sûr dans le système européen, il y avait un suivi, mais maintenant les choses vont changer. »

Face à ces inquiétudes, le député des Français de l’étranger Alexandre Holroyd se veut rassurant. L’urgence pour lui est plutôt de convaincre ses compatriotes d’obtenir au plus vite le statut de résident permanent : « Il y a un impératif d’information parce que ces démarches, que tous les Européens doivent faire au Royaume-Uni, elles sont finies dans le temps et elles garantissent toutes d’innombrables droits. Et du coup il est essentiel de pouvoir encourager le plus possible les Français à le faire et les aider le cas échéant. »

Malgré tout, pour certains comme pour ce couple de retraités franco-britannique, l’approche inéluctable du Brexit pose des questions plus fondamentales : « Nous sommes en train de penser à aller habiter en France parce que nous sommes désespérés de la situation ici. Pour moi c’était très important de faire partie de l’UE, alors on ne sait pas encore ce qu’on va faire parce que nous avons des enfants ici. C’est compliqué. »

Cela fait 4 ans, mais la tristesse pour les expatriés est toujours vive. D’ailleurs le 31 janvier le couple ne sera pas à Londres, mais en France, pour échapper à des célébrations qui lui crèvent le cœur.

