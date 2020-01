Brexit: ces Anglais qui veulent migrer en Écosse

L’Écosse quitte l’Union européenne contre son gré : elle avait voté à 62% pour y rester lors du référendum de 2016. Face à une Angleterre qui se replie sur elle-même, les autorités écossaises ont à cœur de montrer leur ouverture avec un discours pro-européen et pro-immigration. Un discours de tolérance qui a pu séduire des Anglais, inquiets des conséquences du Brexit.

Avec notre envoyée spéciale à Édimbourg, Anastasia Becchio

« Cherche renseignements pour déménager en Écosse » : ce type de message, parfois en forme de boutade, s’est multiplié sur les réseaux sociaux après la nette victoire des conservateurs aux législatives du mois dernier. Sam Page, elle, a franchi le pas en 2016, quelques mois après le référendum sur le Brexit. Avec son fils adoptif né au Zimbabwe, elle a décidé de fuir les remarques racistes qui se sont multipliées dans la petite localité du sud-ouest de l’Angleterre où elle vivait.

« Le samedi qui a suivi le référendum, l’une de mes amies, une Française mariée à un Anglais qui vit ici depuis très longtemps, est allée, comme d’habitude au marché. Mais le vendeur lui a dit : je ne comprends pas ce que vous dites. Elle parle parfaitement l’anglais, mais avec un accent français. Il lui a dit : je ne vous sers pas, partez ! Elle était choquée. Et mon fils a ressenti la même chose. Il y a eu des remarques déplacées et il m’a dit : partons en Écosse. »

Sam a toujours milité, contre le nucléaire, pour l’environnement et ces dernières années pour que le Royaume-Uni ne quitte pas l’Europe… le Brexit lancé, elle va se tourner vers une autre cause : l’indépendance écossaise. « Pour moi, la chose la plus importante est de rester dans l’Union européenne. C’est pour cette raison que je vais tenter de convaincre les gens de la nécessité d’obtenir l’indépendance. »

Ce soir, Sam sera aux côtés des militants de l’indépendance devant le parlement local pour la soirée d’adieu à l’Union européenne dont les Écossais espèrent qu’elle ne sera qu’un au revoir.

■ À Édimbourg, l'inconnue sur les programmes Erasmus

C’est l’une des nombreuses incertitudes qui accompagnent la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne : que va devenir le programme d’échange d’étudiants, d’apprentis, de professeurs et de chercheurs Erasmus Plus ? Pendant la période de transition, le Royaume Uni en fait encore partie, mais une fois le divorce consommé que va-t-il se passer. Dans les universités britanniques, c’est le grand flou.

Dans les couloirs de l’université d’Édimbourg, des étudiants patientent devant la classe de français de Samuel Coombes. Responsable des échanges Erasmus pour son département, il est régulièrement interrogé sur l’avenir du programme, mais il a de plus en plus de mal à apporter des réponses claires : « Je suis désolé pour eux, je suis désolé de ne pas pouvoir leur dire excatement ce qu'il va se passer. On nous a promis qu'on pourra envoyer nos étudiants comme prévus pour l'année 2020-2021. C'est pour l'année d'après que l'on ne sait pas ce qu'il va se passer, on est vraiment dans l'incertitude totale. »

Beaucoup va dépendre de l’issue des négociations qui doivent débuter dans quelques jours sur la future relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Rien ne dit que les réponses arriveront rapidement. Or pour l’université d’Édimbourg, le temps presse.

« Nous avons un bon nombre de programmes d’enseignement qui comprennent une année obligatoire à l’étranger, en Europe. Si ça ne marche plus avec Erasmus, nous devrons conclure des accords bilatéraux avec nos partenaires à l’étranger, sur le modèle de ce que nous faisons déjà avec nos partenaires non européens. Bien sûr, ce sera un processus long et délicat », explique Signe Olander, la responsable des programmes européens de l’université.

L’université d’Édimbourg envoie chaque année plus de 1000 étudiants, chercheurs ou professeurs à l’étranger dans le cadre d’Erasmus Plus.