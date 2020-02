Le Brexit, une affaire de famille

C'est l'histoire d'une famille anglaise profondément européenne. C'est l'histoire de deux générations qui ne sont pas d'accord. Trois ans de débat, trois ans d'incompréhensions, trois ans aussi où la vie de tous les jours a eu raison du débat politique. Les uns sont heureux du dénouement tant attendu, les autres circonspects sur l'avenir et sur ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Le 31 janvier à 23 heures, ils sont tous allés se coucher, heureux de passer à autre chose.

« Nous avons toujours été Européens et nous le serons toujours, Union européenne ou pas, cela ne change rien », martèle Ronnie, 73 ans, homme d'affaire à la retraite, heureux de ce Brexit tant attendu. Comme la majorité des Britanniques, le 23 juin 2016, il a voté pour le "Leave". A partir de ce 1er février 2020 démarre un long processus, selon lui de réflexions, de négociations pour établir de nouvelles relations entre la France, l'Allemagne, et les autres pays européens. Ronnie Hirsh s'avoue fatigué de la bureaucratie européenne, de ce système de lois contraignantes pour tous, et éloignés des préoccupations des gens, de ces budgets européens dépensés parfois en dépit du bon sens, poussés par tel ou tel puissant bureau de lobbying présent à Bruxelles. « L'avenir nous dira si nous avons eu raison, mais pour moi, il nous faut repartir sur de bonnes bases et établir une nouvelle manière de fonctionner ensemble », suggère Ronnie en avouant à demi-mots qu'il ne s'agit que d'un au-revoir et non pas d'un adieu.

Ruth, allemande, britannique et pro-Brexit

Retraitée aussi, Ruth aime suivre l'actualité politique. Quand elle cuisine, elle regarde les informations. Elle a donc suivi de près cette affaire de Brexit. Comme son mari, elle est soulagée que l'affaire arrive à son terme. Elle espère avoir choisi la bonne voie pour sa famille. Pour elle aussi, il fallait que le Royaume-Uni puisse décider en dehors de Bruxelles. Le couple Hirsch ne s'en cache pas : « limiter l'immigration à un nombre gérable » est une préoccupation pour eux. Ils ontl la sensation que les choses sont allés trop vite. Que trop d'immigrés et de réfugiés sont arrivés sur le territoire anglais. Qu'en ces temps incertains où des prêcheurs radicaux n'hésitent pas à vous accoster dans la rue, il faut savoir s'arrêter et réfléchir à ce que l'on propose aux gens que l'on accueille.

Pourtant, fuir la folie des hommes, ils l'ont eux-mêmes vécu. Les parents de Ruth, juifs polonais, sont des rescapés de l'holocauste. Ils ont perdu de nombreux membres de leur famille dans les camps de concentration. Ruth est née en Allemagne en 1946 et arrivée au Royaume-Uni en 1960. Elle devient Britannique en 1967, reconnaissante de pouvoir commencer une nouvelle vie, de pouvoir fonder une famille, loin de l'Allemagne qui a si durement traité sa famille. En nous racontant son histoire, Ruth, très émue, insiste sur le fait qu'elle s'est toujours sentie très Européenne, que l'intégration au Royaume-Uni ne s'est pas faite sans mal, que longtemps, elle s'est considérée comme une étrangère. En écoutant Ruth Hirsch parler, on ne peut s'empêcher de penser que ce divorce doit lui coûter, que son histoire est aussi notre histoire, et que nous faisons partie de la même famille. Et quand on évoque la tristesse des Français de voir leurs cousins anglais choisir une autre voie, elle ne sait quoi répondre.

Ruth, est née en Allemagne et est arrivée au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Sur la photo, ses parents, avec qui elle est arrivée à Londres à l'âge de 14 ans. Patricia Blettery/RFI

Une affaire de générations

Tania est la fille de Ruth et Ronnie. Elle est une "Remainer". Maman d'un petit Ernie de bientôt deux ans, elles ne comprend pas la position de ses parents. « Nous sommes aussi une famille issue de l'immigration. Le Brexit a répondu à une colère contre ce qui va mal dans le pays, à une peur sans doute aussi. C'est tout. » Elle avoue aussi qu'elle a suivi de loin tous les arguments pro et anti-Brexit, et qu'elle est fatiguée de cette sortie houleuse de l'UE qui n'en finit pas. Tania parle très bien le français. Quand elle était étudiante, ses parents lui ont donné la possibilité de passer une année en France. Elle espère qu'elle aura la possibilité d'offrir les mêmes opportunités à ses enfants plus tard et que la liberté de circulation sera toujours de mise. « Je veux pouvoir continuer à voyager comme je le souhaite sans souci. Sans visa. Pour moi, c'est ça le plus important. »

« Fake news », réagit aussitôt Ronnie. « Comment peux-tu imaginer une seconde que ton fils ne pourra pas se rendre facilement en France ? C'est une blague. J'ai toujours voyagé sans problème, même quand j'avais 20 ans. Soyons raisonnables. Il est évident que nous allons continuer à avoir de bonnes relations avec les pays voisins. Bien sûr que nous sommes de la même famille européenne. Et si Ernie veut travailler en France plus tard, bien sûr qu'il le pourra. Beaucoup de mensonges ont été brandis dans cette campagne du Brexit avec de faux chiffres qui ont circulé. Les médias non plus n'ont pas aidé. On a assisté à un déballage incroyable des deux côtés, avec beaucoup de colère et de frustrations. Maintenant, il faut passer à autre chose. On nous a demandé notre avis. On l'a donné. On peut continuer d'en débattre. C'est ça la démocratie. Mais je suis content que l'on respecte mon vote. Et puis, il faut arrêter : tous les populistes ne sont pas d'extrême droite. Vous verrez en France, vous y viendrez aussi. Quand vous en aurez marre de dépenser à tout va. Nous, on a décidé de réfléchir à comment faire mieux les choses, à ce que notre argent soit mieux utilisé. »

God save the Queen

Et la reine dans tout cela ? Est-elle fondamentalement européenne ? Et que penser du budget qui lui est alloué pour fonctionner, faire vivre ses nombreuses propriétés ? Les Hirsch sont-ils lassés de la monarchie britannique ? « Mais la monarchie nous rapporte de l'argent, c'est cela le principal »,s'exclame Ronnie. « Elle fait beaucoup pour l'économie britannique. Elle fait venir des touristes. Moi, je suis prête à donner de l'argent pour soutenir la famille royale », s'enthousiasme Ruth, sous le regard amusé de sa fille qui se rend compte combien sa mère est devenue la plus anglaise de tous.

Heureusement chez les Hirsch, on est d'accord pour ne pas être d'accord. On se nourrit des idées des autres. Autour du thé de l'après-midi, le ton peut monter. Mais la famille est plus importante que tout. Donc le divorce, certes, est là. Mais le lien, l'envie de partager sont plus forts que tout.