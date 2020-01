Coronavirus: l’Italie proclame l’état d’urgence

Les gouvernements européens continuent de réagir après l’annonce de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour qui l’épidémie de coronavirus est désormais une « urgence internationale ».

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Ce vendredi, l’Italie, qui a suspendu tous les vols en provenance et à destination de la Chine, a proclamé l’état d’urgence, au lendemain de la détection dans le pays des premiers cas de contamination : les médias avaient diffusé des informations sur deux touristes chinois atteints par le coronavirus et hospitalisés à Rome.

Rassurer la population qui peine à résister à la psychose et accélérer les procédures pour mobiliser des fonds sont les deux raisons qui ont poussé le gouvernement italien à prendre cette décision.

Concrètement, une première tranche de cinq millions d’euros va être immédiatement débloquée pour renforcer les mesures de prévention et donner plus de moyens aux hôpitaux. Par ailleurs, Rome va également impliquer la Protection civile pour des opérations d’assistance et l’éventuelle mise en place de structures d’accueil, pour des personnes devant être placées sous quarantaine.

La durée de l’état d’urgence a été fixée à six mois. Une telle mesure avait déjà été prise en 2003 pour affronter l’épidémie du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), identifié par un médecin italien de l’hôpital franco-vietnamien de Hanoï.