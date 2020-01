Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Un accord sur les liaisons aériennes entre Belgrade et Pristina, bientôt un autre sur les liaisons ferroviaires... Les États-Unis ont repris l'initiative du dialogue entre Kosovo et Serbie, alors que l'Union européenne semble s'être mise totalement hors-jeu. Analyse.

Kosovo-Serbie : l'UE aux abonnés absents, les États-Unis lancent l'offensive diplomatique

Entre le Kosovo et la Serbie, comment reprendre le « dialogue » ?

Avec Donald Trump, une nouvelle politique américaine pour les Balkans ?

Dans la rue depuis plus d'un an contre le régime d'Aleksandar Vučić, l'opposition est bien décidée à boycotter les élections législatives qui doivent avoir lieu au printemps. Mais cette stratégie ne risque-t-elle pas de la mener dans une impasse ? En guise de débat, les voix critiques sont immédiatement taxées de « trahison ». Analyse.

Serbie : l'opposition et le boycott des élections, une voie sans issue ? Serbie : le mouvement #1od5miliona choisit d'aller aux élections contre Vučić

Serbie : Aleksandar Vučić, la dérive autoritaire

L'opérateur national Telekom Srbija a supprimé la chaîne d'information N1 de son offre câblée, privant de son accès un million de citoyens serbes. Une nouvelle attaque contre l'indépendance des médias, dans un pays déjà très critiqué pour ses atteintes à la liberté de la presse.

Indépendance des médias en Serbie : la chaîne N1 disparait des écrans de télévision

25 ans après le génocide de Srebrenica, en juillet 1995, le Parlement de Bosnie-Herzégovine a rejeté une nouvelle proposition de loi criminalisant la négation de ce crime de masse. Une motion proposant d'interdire l'exercice de fonctions publiques par des personnes condamnées pour crimes de guerre a également été rejetée.

Bosnie-Herzégovine : la négation du génocide de Srebrenica n’est toujours pas un délit

Bosnie-Herzégovine : à Srebrenica, quand des élèves serbes posent en tchétniks

11 juillet 1995 : la mémoire douloureuse du massacre de Srebrenica

En grande difficulté financière, l'entreprise Pokop, qui assure l'entretien de neuf cimetières à Sarajevo, pourrait exhumer les tombes des défunts dont les familles ne s'acquittent plus de la taxe annuelle réglementaire depuis dix ans. Une problématique très sensible dans un pays où des milliers de personnes disparues durant la dernière guerre n'ont toujours pas été retrouvées.

Bosnie-Herzégovine : qui doit payer l'entretien des cimetières de Sarajevo ?

Travail, justice sociale, redistribution des richesses, droits des travailleurs... Autant de sujets, toujours évacués du débat public monopolisé par les nationalistes, qui sont au cœur des préoccupations de l’Université ouvrière de Tuzla, Bosnie-Herzégovine. Reportage.

Bosnie-Herzégovine : l'université ouvrière de Tuzla, des bancs dans les usines

Ils descendent 1 000 mètres sous terre pour 300 euros par mois et 27 d'entre eux sont morts depuis 2014, mais la direction des mines de chrome de Bulqize, reprises par l'oligarque Samir Mane, ne veut pas entendre parler de syndicat indépendant. L'édition albanaise du {Monde diplomatique} fait le récit d'une lutte et de sa répression.

Albanie : l'oligarchie du chrome ne veut pas de syndicat indépendant

Un pays qui se vide de sa population, vieillit, se désindustrialise, perd ses savoir-faire et ne compte plus que sur le tourisme. Une Croatie qui «tient» encore grâce aux fonds européens et aux transferts de la diaspora. {Novi List} trace un bien sombre tableau statistique.

Croatie : les statistiques de l'exode et de la désindustrialisation

Démographie : le grand exode qui vide les Balkans

La Croatie préside le Conseil de l'Union européenne : quelles attentes ?

La prospection des hydrocarbures en mer Adriatique pourrait s'étendre à l'archipel de Vis, menaçant son exceptionnelle diversité naturelle, alors qu'il vient de rejoindre le réseau des géoparcs de l'UNESCO. Le député Ante Pranić lance un cri d'alarme.

Croatie : la recherche des hydrocarbures menace l’archipel de Vis

Adriatique : une mer fragile, convoitée, surexploitée

En Roumanie, 25 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique. La pollution de l'air est aussi le résultat direct des différences de développement entre les pays du centre et de la périphérie de l'Europe : la Roumanie est ainsi devenue un cimetière pour les vieilles voitures diesel importées d'Europe occidentale.

Pollution de l'air en Roumanie : Bucarest à bout de souffle

Pollution de l'air : les Balkans étouffent lentement

Le Parlement roumain a voté la suppression des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, épargnant seulement les militaires et les policiers. Les personnels de la justice seront les plus impactés, et dénoncent une remise en cause de leur indépendance. Dès mardi, 200 greffiers ont manifesté contre cette réforme.

Roumanie : le Parlement supprime les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires

Dans les Balkans, les retraités, premières victimes du néo-libéralisme

C'était autrefois l’un des cours d'eau les plus purs d’Europe, mais le Lim est aujourd'hui cerné par les décharges sauvages. Les pêcheurs de la zone tirent la sonnette d'alarme, alors que deux municipalités de Serbie et du Monténégro coopèrent pour nettoyer la rivière.

Entre Monténégro et Serbie, la rivière Lim déborde de déchets

Dans les Balkans, l'environnement, un problème oublié

En Grèce, seuls 3,4% des étudiants viennent de l'étranger, principalement de Chypre. Le gouvernement conservateur de Kyriákos Mitsotákis voudrait rendre les universités du pays plus attractives et propose de créer des cursus payants en anglais. Le pays va aussi reconnaître les diplômes des universités privées, et ouvrir l'enseignement supérieur aux partenariats public-privé...

La Grèce veut libéraliser l'enseignement supérieur pour attirer des étudiants étrangers

Il était surnommé le «Fantôme de Belgrade» et son histoire est entrée dans la légende. À la fin des années 1970, Vladimir Vasiljević volait des voitures de sport pour faire des acrobaties dans les rues de la capitale serbe. Un pied de nez à la police et au régime de Tito. Finalement arrêté, l'homme est mort peu de temps après sa libération, dans des circonstances étranges, lors d'un accident de la route. Avant de devenir une icône pop. Récit.

Serbie : le mystérieux «fantôme de Belgrade» hante toujours l'imaginaire collectif

À 39 ans, avec cinq documentaires et deux fictions à son actif, Matjaž Ivanišin est l'un des nouveaux visages du cinéma slovène. Après le très intéressant {Playing Men} en 2017, il revient avec un nouveau long-métrage plus expérimental {Oroslan}. {Le Courrier des Balkans} a rencontré le cinéaste en marge du Festival du film de Trieste.

Cinéma slovène : « les actions se muent en paroles et les paroles en histoires »

Le cinéma « yougoslave » : âge d'or, éclatement, nouvelle créativité