Brexit: la pêche, un dossier plein d'arrêtes entre Britanniques et Européens

Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union européenne le 31 janvier - il y a presque 48 heures. Et au lendemain de cette date historique, commence la seconde phase des négociations sur la future relation de l’Union européenne avec Londres. Elle s’ouvre demain lundi pour une durée de onze mois. Michel Barnier, le négociateur en chef européen, présentera les priorités des 27, dont la pêche… Londres et Bruxelles veulent même s’entendre sur ce sujet avant le 1er juillet prochain.

La pêche, le commerce et la sécurité sont les trois sujets prioritaires qui seront sur la table… Londres et Bruxelles veulent même s’entendre sur le premier sujet avant le 1er juillet prochain et les discussions devraient être très serrées d'autant que c'est l’un des secteurs où les 27 seront en position de faiblesse par rapport au Royaume-Uni.

Les navires européens pêchent aujourd’hui chaque année dans les eaux britanniques pour une valeur de plus de 700 millions d’euros, contre 154 millions d’euros pour les prises des pêcheurs britanniques dans les eaux européennes.

Le Royaume-Uni veut mettre fin à l'accès « automatique » des navires européens à ses eaux territoriales et en reprendre le contrôle. Les Européens risquent de négocier en ordre dispersé parce que si les prises dans les eaux britanniques représentent 50% des captures des bateaux belges et de 30 à 40% de celles des bateaux français, pour les Espagnols, c'est quantité négligeable (1%). Mais les Européens disposent d'un moyen de pression conséquent : les pêcheurs britanniques exportent en effet 73% de leurs poissons vers le continent européen.

Premier effet, dès hier, il a été signifié aux navires français que l'accès aux eaux de l'île anglo-normande de Guernesey (qui n'appartient pourtant pas au Royaume-Uni) était suspendu. Les bateaux pourront y accéder seulement sur la base d'autorisations individuelles, a communiqué le ministère français de l'Agriculture et de la Pêche, en raison de l'expiration de la Convention de Londres, dénoncée par le Royaume-Uni, le 31 janvier à minuit.

Un pêcheur français à bord du chalutier «Nounoute» lors d'une sortie de pêche, le 31 juillet 2018 au large d'Ouistreham, dans le nord-ouest de la France. AFP/Charly Triballeau