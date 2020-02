Prêt russe: le Rassemblement national assigné en justice à Moscou

Six ans après avoir contracté un prêt de 9 millions d'euros auprès d’une banque russe, le Rassemblement national de Marine Le Pen est accusé de ne pas l’avoir remboursé à temps.

De notre correspondant à Moscou,

C’est le 2 juin prochain, devant la Cour d’arbitrage de Moscou, que le Rassemblement national de Marine Le Pen devra s’expliquer. Et justifier le non-paiement, en temps et en heure, du prêt de 640 millions de roubles – un peu plus de 9 millions d’euros au cours actuel – contracté en 2014 auprès d’une banque russe. Une somme que le Rassemblement national aurait dû rembourser au plus tard à l’automne dernier.

Contracté en 2014, l’emprunt avait suscité des soupçons de collusion entre Marine Le Pen et le pouvoir russe. Mais à l’époque, la dirigeante frontiste avait expliqué ne pas avoir d’autre solution pour financer son parti.

Banque en faillite

En 2016, la banque russe à l’origine du prêt est déclarée en faillite. La créance est alors reprise par une entreprise de location de voitures, puis par une société spécialisée dans la livraison de pièces aéronautiques. Contactée par RFI, la société Aviazapchast n’a pas répondu à nos questions. Mais c’est bien son nom qui figure sur la plainte visant le Rassemblement national.

Cette société créée sur les bases d’une entreprise d’État soviétique est dirigée par d’anciens militaires, et fournit des pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Elle n’a jamais expliqué pour quelle raison elle avait décidé de reprendre à son compte une créance dont elle réclame aujourd’hui le paiement en justice.

Contacté par l'AFP, le trésorier du Rassemblement national Wallerand de Saint-Just affirme avoir conservé de bonnes relations avec la société qui a repris la créance. « Nous sommes en train de la rembourser », a-t-il précisé .