Démission du ministre écossais des Finances accusé d’avoir harcelé un adolescent

Le ministre écossais des Finances Derek Mackay a dû annoncer sa démission en catastrophe ce jeudi 6 février, le jour même où il devait présenter le budget de son gouvernement, après avoir été accusé d’avoir harcelé sur internet un adolescent de 16 ans.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Il était l’une des stars montantes du parti nationaliste écossais et bien placé pour succéder un jour à Nicola Sturgeon, la dirigeante du SNP. Mais la carrière et la vie de Derek Mackay viennent de basculer après les révélations du Sun.

Selon l’édition écossaise du tabloïd, le ministre de 42 ans a contacté en août dernier via Instagram et Facebook un adolescent de 16 ans. Pendant 6 mois il lui a envoyé 270 messages, lui écrivant qu’il le trouvait « mignon », l’invitant à dîner et à assister à un match de rugby.

Des sollicitations qui ne se sont pas arrêtées même lorsque l’adolescent lui a dit son âge et lui a demandé de « ne rien tenter ». C’est la mère du garçon qui a donné l’alerte et contacté la presse. Derek Mackay a donné sa démission dès mercredi soir et présenté des « excuses sans réserve » à l’adolescent et à sa famille.

La dirigeante du SNP Nicola Sturgeon a condamné le comportement « inacceptable » de son collègue et annoncé qu’il avait été suspendu du parti en attendant les résultats de l’enquête qui a été ouverte.

Mais pour l’opposition parlementaire, la démission du ministre ne met pas fin à l’affaire : ils demandent au gouvernement d’apporter un soutien à l’adolescent et sa famille et veulent voir une suite judiciaire à ce qu'ils considèrent un « abus grave et un comportement prédateur ».