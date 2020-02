Vatican: le secrétaire de Benoît XVI écarté de l'entourage du pape François

Au Vatican, c’est une mise à l’écart qui ne passe pas inaperçue : celle de Mgr Georg Gansweïn, archevêque allemand qui est à la fois secrétaire personnel du pape émérite Benoît XVI et préfet de la Maison pontificale, c’est-à-dire chargé d’organiser les audiences du pape François.

Avec notre correspondant à Rome, Eric Sénanque

Depuis le 15 janvier, il n’est plus apparu en public. D’ordinaire aux côtés du pape François lors de ses audiences générales ou accueillant les invités d’honneur reçus par le souverain pontife, Mgr Georg Gänswein est un absent qui fait beaucoup parler de lui.

Le Vatican a bien été contraint de s’exprimer sur la question : selon la communication officielle du petit Etat, le prélat allemand de 63 ans n’a pas été congédié comme la presse allemande s’en est émue, mais la rareté de ces apparitions serait due, selon le porte-parole du Saint-Siège à une « redistribution de ses tâches et engagements » au sein du Vatican. Une formule qui peine à cacher ce qui ressemble malgré tout à une mise à l’écart.

Georg Gänswein est en effet l’un des personnages-clés du scandale qui a secoué le Vatican il y a trois semaines : la parution d’un livre qui aurait été co-écrit par le pape émérite Benoit XVI critiquant l’ouverture possible de l’ordination d’hommes mariés par François.

En tant que secrétaire de l’ancien pape allemand, Mgr Gansweïn est responsable de ses écrits et de sa publication ou non au grand public. Or la parution de l’ouvrage a semé le trouble sur l’interventionnisme sur pape émérite sur les choix de son successeur.

Si pour l’instant, l’Allemand reste officiellement préfet de la Maison Pontificale, cette mise à l’écart semble prouver qu’il semble impossible de servir deux papes en même temps.