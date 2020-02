À la Une: les Balkans au défi du Brexit

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Élargissement, émigration, échanges commerciaux : les Balkans au défi du Brexit

Quel statut pour les centaines de milliers de Roumains établis au Royaume-Uni ? Et pour les retraités britanniques en Bulgarie ? Les touristes britanniques viendront-ils toujours en Croatie ? Et, last but not least, comment avoir encore envie de rejoindre l’Union européenne quand Londres la quitte ? Décryptage du Brexit vu des Balkans.

La Commission dévoile une nouvelle méthodologie pour « un élargissement gagnant-gagnant »

Le Collège de la Commission européenne a adopté ce 5 février une nouvelle méthodologie pour les négociations d’adhésion. Après le blocage de l’automne, l’objectif est de « rétablir la crédibilité » de l’élargissement pour les Balkans occidentaux. Mais aussi de responsabiliser les candidats. Explications.

Kosovo : missions impossibles pour le nouveau gouvernement Kurti ?

Albin Kurti est officiellement devenu lundi après-midi le nouveau Premier ministre du Kosovo après quatre mois de bras de fer avec la LDK. Sa coalition entre sociaux-démocrates et libéraux aura la lourde tâche de regagner la confiance de la population, exaspérée par 20 années de corruption et de stagnation économique, mais aussi de parvenir à un accord avec Belgrade.

Roumanie : le gouvernement libéral provoque sa chute pour obtenir des élections anticipées

Après seulement trois mois au pouvoir, le gouvernement de Ludovic Orban vient de tomber après le vote d’une motion de censure au Parlement. Plutôt qu’une défaite, cela semble être un coup calculé de son Parti national libéral, en position de force, pour provoquer la tenue d’élections anticipées.

Bosnie-Herzégovine : la fin de l’expérience citoyenne du canton de Sarajevo

Le long et fastidieux feuilleton politique hivernal du Canton de Sarajevo a trouvé son épilogue. Après deux mois de manigances parfois illégales, la nouvelle coalition menée par le SDA et le Front démocratique a fini par réunir vendredi les 18 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement cantonal au pouvoir depuis treize mois.

Albanie : d’inquiétantes lois d’urgence contre la mafia et le terrorisme

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le gouvernement d’Edi Rama a approuvé vendredi 31 janvier plusieurs changements législatifs qui renforcent le pouvoir de l’exécutif, sans aucun contrôle. Les associations de défense des droits de la personne dénoncent des mesures liberticides.

Revue de presse • Dans les Balkans, la grippe fait plus peur que le coronavirus

L’épidémie partie de Wuhan ne fait pas les gros titres dans les Balkans. C’est surtout la grippe qui inquiète, comme chaque hiver. Les différents pays ont néanmoins pris des mesures de sécurité et les autorités sanitaires se veulent partout rassurantes. Plusieurs ressortissants serbes, croates et roumains ont été rapatriés en France. Tour d’horizon régional de la presse.

Pollution : la Serbie s’asphyxie, mais le gouvernement ne fait rien

La Serbie est le pays d’Europe où l’on constate le plus de morts prématurées liées aux effets de la pollution. Rien de grave toutefois pour le président, il s’agit juste « des conséquences de l’accroissement du niveau de vie ». Plusieurs organismes internationaux alertent pourtant depuis des années sur l’inaction des autorités de Belgrade, pointant du doigt les vieilles centrales à charbon.

Monténégro : mais à qui sont ces églises ?

La nouvelle loi sur les religions déchire le Monténégro. Mais à qui appartiennent les églises et les monastères du pays ? L’Église monténégrine a-t-elle véritablement été autocéphale avant l’annexion du pays par la Serbie ? Une solution de compromis est-elle possible ? Les réponses de l’historien danois Emil Bjørn Hilton Saggau.

Orthodoxie : le « vieux Monténégro » dans la rue pour sauver l’Église serbe

Des milliers de manifestants ont battu le pavé dimanche soir dans plusieurs villes du Monténégro pour soutenir l’Église orthodoxe serbe dans son combat contre la nouvelle loi sur la liberté religieuse.

Roumanie : ces villageois qui ne veulent pas de boulangers « asiatiques »

Dans des campagnes roumaines qui se vident, recruter de la main-d’œuvre locale devient en effet de plus en plus difficile et une boulangerie industrielle de Transylvanie a embauché deux ouvriers sri-lankais. Mais les villageois se mobilisent contre l’arrivée de ces « Asiatiques », une histoire qui fait le buzz dans tout le pays.

Macédoine du Nord : « Skopje, pardonne-nous si tu peux »

Capitale kitsch, dévaluée, surpeuplée, polluée. Voilà à quoi ressemble Skopje aujourd’hui. Une ville fatiguée, inadaptée sur le plan culturel et environnemental, à laquelle ses habitants finissent par tourner le dos. Retour sur l’histoire d’une cité meurtrie.

Croatie : les 24 heures où Rijeka est devenue capitale européenne de la culture

Bella Ciao, le yacht de Tito et le « port de la diversité ». Dans une ambiance de friches, de punk et de carnaval, Rijeka est officiellement devenue, samedi 1er février et pour un an, capitale européenne de la culture 2020. Reportage dans cette ville dont les jeunes s’en vont, mais qui sait garder les apparences. Même sous la pluie.