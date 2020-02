Alliance CDU-AfD en Thuringe: le parti de Merkel dans la tourmente

La vie politique allemande traverse une crise profonde depuis l'élection mercredi à la tête de la région de Thuringe d'un élu libéral soutenu par les voix de l'extrême droite du parti AfD. L'intéressé a annoncé dès jeudi qu'il se retirait, mais les conséquences de la crise perdurent. Les instances dirigeantes des chrétiens-démocrates et des libéraux se sont réunies ce vendredi.

Avec notre envoyé spécial à Erfurt, Pascal Thibaut

Le séisme politique de cette semaine va-t-il influencer l’après-Merkel et les élections de l’automne 2021 ? Le cours sinueux de la CDU en Thuringe, les tiraillements du parti chrétien-démocrate sur le positionnement à adopter face à une extrême droite de plus en plus forte dans l’est du pays, la faiblesse de la présidente Annegret Kramp-Karrenbauer : le mouvement conservateur tangue.

Annegret Kramp-Karrenbauer, jeudi soir en Thuringe, n’a pu imposer à ses troupes la décision de la direction du parti en faveur de nouvelles élections pour clarifier une situation sulfureuse. Les concurrents de celle qui fut longtemps présentée comme la dauphine d’Angela Merkel aiguisent leurs couteaux.

Dans un sondage à chaud en Thuringe, la CDU déjà bien affaiblie perd dix points. On verra si la popularité du parti au plan national va aussi se dégrader.

Une réunion des dirigeants de la grande coalition va être organisée dans l’urgence ce samedi. Les sociaux-démocrates sont alarmés. Même si le libéral élu mercredi en Thuringe avec les voix de l’extrême droite a annoncé dès jeudi sa démission, cette crise majeure va laisser des traces.