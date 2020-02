Le coronavirus poursuit son expansion, l'OMS défend la Chine

Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'OMS. REUTERS/Denis Balibouse

RFI

On en est désormais à plus de 31 000 cas et 636 morts. Parmi les victimes, on a appris le décès de Li Wenliang, l'un des tout premiers médecins à avoir alerté sur la maladie. C'est en tout cas ce qu'indiquent plusieurs médias chinois. Li Wenliang avait aussitôt été sanctionné par Pékin qui l'avait réduit au silence. À Genève, l'OMS dit déplorer sa mort mais maintient que la Chine n'a rien caché dans ce dossier.