Irlande: À la veille des législatives, le Sinn Féin en tête des sondages

Les Irlandais se rendent aux urnes samedi 8 février pour élire leurs députés. Tout au long de la campagne, le Sinn Féin a grimpé dans les intentions de vote, jusqu'à passer en tête avec 24%, devant les partis traditionnels du Fianna Fail et Fine Gael. L'ancien chiffon rouge, longtemps critiqué pour ses liens avec l'organisation terroriste de l'IRA, n'est plus réservé aux républicains radicaux.

En tête dans les sondages, le parti nationaliste de gauche, le Sinn Féin, paraît de plus en plus séduire les électeurs mais ne fait pas l’unanimité. Venues en ville faire du shopping, Rose et Mary discutent politique. Pour la première fois, Mary va mettre un bulletin Sinn Féin dans l'urne. « Tous les autres sont désastreux. Ce qu'ils ont fait aux personnes âgées... Alors je vais lui donner sa chance », indique-t-elle. « Moi, je ne suis pas pour le Sinn Féin. Je n'ai pas encore décidé, d'habitude je vote Fianna Fail... Mais le Sinn Féin, je n'aime pas, ils me mettent mal à l'aise », réplique Rose au micro de notre correspondante sur place, Émeline Vin.

De son côté, Philip est également indécis mais ne s'inquiète pas trop de la montée du Sinn Féin : « Il y a encore du chemin. Même s'ils gagnent les élections, tous les autres partis ont dit qu'ils ne voulaient pas former de coalition avec eux. Même s'ils gagnent tous leurs sièges ça sera une victoire en trompe-l'œil. »

« Le parti le plus populaire auprès des jeunes »

Partisan d’une réunification avec l’Irlande du Nord, le parti nationaliste de gauche ne présente que 42 candidats, pour 160 sièges au Parlement. Ses chances d’accéder au pouvoir sont donc minces, d’autant plus que Fianna Fail comme Fine Gael ne souhaitent pas faire d’alliance avec l’ex-branche politique de l’Armée républicaine irlandaise (IRA).

Ces résultats ne résultent pas forcément d’une adhésion grandissante aux idées du Sinn Féin mais plutôt d’une défiance des principaux partis historiques irlandais. « C'est le parti le plus populaire auprès des jeunes. Les jeunes sont très touchés par certains problèmes comme la crise du logement. Ils voient le Fine Gael ou le Fianna Fail et ils se disent : "vous êtes pareils. Ça fait un siècle que vous gouvernez. On veut du changement et Sinn Féin est la véritable opposition, donnons-leur une chance" », analyse Aidan Regan, professeur de sciences politiques à l'University College.

Mais ces prévisions sont à prendre avec prudence, « les sondages ne se traduisent pas toujours dans les urnes », rappelle Aidan Regan.

(avec agences)