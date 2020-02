Russie, la révolution des visas est en marche

Les touristes pourront aller plus facilement en Russie avec le visa électronique dont l'usage sera étendu en 2021.

La Russie veut attirer davantage de touristes et pour cela se dit prête à faciliter l’obtention de visas courte durée à partir de 2021. Un visa électronique coûtant un peu moins de 50 euros sera mis en place sur l’ensemble du territoire. Mais attention, tous les pays ne seront pas concernés.

Publicité Lire la suite

Le succès de la Coupe du monde de Football en 2018 a sans doute pesé très lourd dans la décision prise par les autorités russes. En facilitant l’accès des supporters de foot à la Russie, avec le système du FAN ID, Moscou s’est rendu compte du double bénéfice engrangé : en termes de retombées économiques, et en termes d’image. Hormis la parenthèse du Mondial, la Russie est un pays difficile d’accès pour les touristes étrangers : le visa est cher, plus d’une centaine d’euros, et compliqué à obtenir.

Parcours du combattant

Avec ce visa électronique, la Russie espère donc séduire un nombre croissant de touristes étrangers, qui pourront découvrir Moscou, Saint-Pétersbourg ou le lac Baïkal… En évitant le parcours du combattant qui leur était jusqu’à présent imposé pour obtenir le fameux visa. Les autorités veulent doper un secteur touristique encore largement sous-exploité. Avec un objectif fixé par Vladimir Poutine lui-même : engranger plus de 13 milliards d’euros de revenus touristiques annuels à l’horizon 2024.

À partir du 1er janvier 2021, ce visa électronique, déjà expérimenté à Saint-Pétersbourg, sera donc étendu à l’ensemble de la Russie. Selon Evgueni Ivanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, cité par le journal Kommersant, une cinquantaine de pays y auront accès : comme le Japon, le Mexique ou ceux de l’Union européenne.

En revanche, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada en seront privés. Moscou veut ainsi protester contre les problèmes de visa rencontrés par ses diplomates dans ces trois pays. Le tourisme n’est pas seulement une affaire de sous et d’image, il peut aussi servir de moyen de pression diplomatique.