Défense: les Européens mettent un bémol au dialogue stratégique prôné par Macron

Francois Mori/Pool via REUTERS

Dans son discours à l’École de guerre, le président français a prôné l’ouverture avec les pays de l’Union européenne d’un dialogue stratégique avec des propositions qui renforcerait considérablement l’Europe de la défense. Une perspective qui n’est pas nécessairement la priorité de tous les États membres de l’UE.

De notre correspondant à Bruxelles,

Les propositions du président français sur le contrôle des armements et surtout la dissuasion nucléaire n’ont pas de quoi surprendre totalement les Européens, car des ouvertures similaires avaient déjà été faites par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Mais le contexte géopolitique est différent, même si avec le Brexit le Royaume-Uni reporte la totalité de ses efforts de défense vers l’Otan. 21 pays de l’Union européenne sur 27 y appartiennent et l’ADN de beaucoup est résolument tourné vers l’Atlantique plus que vers l’idée d’une défense européenne, c’est en particulier le cas en Europe centrale et orientale.

En revanche le qualificatif « d’obsolète » décerné à l’Alliance atlantique par Donald Trump puis les propos d’Emmanuel Macron sur la « mort cérébrale » de l’Otan amènent certains à se demander si les États-Unis apportent une garantie durable à la sécurité de l’Europe.

Dans le même temps, les projets visant à concrétiser l’Europe de la défense se multiplient et « l’UE géopolitique » est désormais une priorité de la Commission européenne.

Mais cette ouverture pourrait pousser certains à redemander à la France qu’elle partage son siège au Conseil de sécurité de l’ONU.

