Irlande: législatives anticipées à risque pour le Premier ministre

Une affiche de campagne du chef Fina Gael et actuel Taoiseach irlandais (Premier ministre) Leo Varadkar, à Dublin, 5 février 2020.

Les Irlandais votent ce samedi pour élire leur nouveau Parlement et, par extension, leur nouveau gouvernement. Le Premier ministre sortant, Leo Varadkar, espère sa réélection. Il est arrivé au pouvoir en interne mais n'a jamais été élu à la tête du gouvernement par le peuple.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

En convoquant ces élections une semaine après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Premier ministre Leo Varadkar comptait profiter de son image pendant les négociations sur le Brexit : fin négociateur, fervent défenseur des intérêts irlandais.

Mais dès le début de cette campagne éclair – trois semaines –, Leo Varadkar a dû répondre des échecs de son parti. Au pouvoir depuis 9 ans, le Fine Gael n’a pas résolu les crises du logement et du système de santé.

La question de l’âge de la retraite a aussi émergé comme l’un des sujets majeurs, alors qu’il doit passer à 67 ans en janvier prochain.

Le Fianna Fail de Micheal Martin, très proche politiquement du Fine Gael, pourrait bénéficier des mauvais résultats de son rival de toujours. Mais il faudra surtout surveiller le score des plus petites formations, en particulier le Sinn Féin.

Le parti nationaliste, dans l’opposition depuis un siècle, ne présente pas assez de candidats pour espérer mener le prochain gouvernement, mais il rassemble de plus en plus d’opinions favorables et apparaît comme la véritable alternative aux deux camps traditionnels. Il pourrait alors pour la première fois se trouver en position de faiseur de rois.