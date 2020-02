Allemagne: quel successeur pour Annegret Kramp-Karrenbauer à tête de la CDU?

Angela Merkel n’aura donc pas réussi à préparer elle-même sa succession de manière ordonnée. Avec Annegret Kramp-Karrenbauer qui a jeté l’éponge lundi matin s’annonce aussi le retour des hommes à la tête de la droite allemande. Aucun des prétendants possibles n'a encore dévoilé ses intentions, mais des noms circulent.

Friedrich Merz, tenant d'un coup de barre à droite pour récupérer des électeurs partis pour l'AfD, se tient prêt : cet avocat a démissionné la semaine dernière de son emploi très controversé pour un fonds d’investissement.

Autre candidat qui fragiliserait encore davantage la chancelière : Jens Spahn, très critique dès 2015 de sa politique d’accueil des réfugiés. Très dynamique aussi au gouvernement, avec la crise du coronavirus le ministre de la Santé multiplie les apparitions dans les médias et les déplacements internationaux. Pour les observateurs, son jeune âge, – il a 39 ans – et son homosexualité assumée pourraient lui coûter des voix dans un parti qui reste très conservateur sur les questions de société.

Face à eux, Armin Laschet, baron de la CDU, dirigeant d’une très grande région allemande et de la plus importante fédération du parti. Un proche d’Angela Merkel, très actif contre la criminalité, acceptable pour les plus conservateurs.

Enfin, Markus Söder est cité, lui, comme candidat à la chancellerie uniquement. Dirigeant de la CSU, parti allié de la CDU, bavarois défenseur des valeurs traditionnelles chrétiennes, il tente de recentrer son image. Contre une alliance avec l’extrême droite il se pose désormais à 53 ans en défenseur de l'environnement.

■ Démission: des conséquences régionales et nationales

La démission de celle qu'on surnomme AKK, aura des conséquences régionales et nationales pour le parti de la CDU, selon Johann Chapoutot, maître de conférences à Grenoble et membre de l’Institut universitaire de France (IUF).

Pour ce qui est de la CDU au niveau fédéral, il va falloir élire une nouvelle ou un nouveau chef de parti et également trancher une ligne politique qui pour l’instant n’était pas très claire puisque ce sont les consignes désastreuses de la direction fédérale de la CDU qui ont conduit la CDU de Thuringe à une politique encore plus désastreuse. Johann Chapoutot, maître de conférences à Grenoble et membre de l’Institut universitaire de France (IUF)