Législatives: le Sinn Féin fait de l'ombre aux partis traditionnels irlandais

Les résultats définitifs des élections législatives irlandaises sont toujours attendus. Le décompte des voix est toujours en cours et pourrait prendre encore au moins la journée. En ce lundi 10 février, seulement la moitié des sièges a été attribuée.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Pour désigner les 159 nouveaux députés irlandais, les décomptes ont continué une bonne partie de la nuit. Et selon les résultats provisoires, c’est le Sinn Féin qui est largement en tête et pourrait avoir 37 sièges. Mais selon les projections des politologues de l’University College, c’est le Fianna Fail qui devrait engranger le plus de sièges. Entre 40 et 45 représentants, selon les estimations.

Mais même si le groupe de Michael Martin arrive en tête, ce serait l’un des moins bons scores de l’histoire du parti de centre-droit. Il faudra observer la place du Fine Gael, le parti au pouvoir jusqu’ici pour se faire une idée. Deuxième ou troisième force parlementaire ? Il faut s’attendre à un résultat autour de 40 sièges. Un résultat aussi historiquement faible. Ses têtes d’affiche, à commencer par le Premier ministre Leo Varadkar, ont été soit largement devancées, soit balayées.

Un sondage réalisé à la sortie des urnes par Ipsos MRBI pour les médias irlandais donnait Fine Gael, Sinn Féin et Fianna Fail au coude-à-coude, avec respectivement 22,4%, 22,3% et 22,2% des suffrages.

L’heure est à la coalition

Leo Varadkar semble résolu à mener l’opposition. Il maintient qu’il ne veut pas travailler avec le Sinn Féin, et qu’une coalition avec l’ennemi historique, le Fianna Fail, ne serait pas constructive. Ce dernier compte discuter avec les nationalistes, mais les terrains d’entente sont peu nombreux entre les deux formations.

Ce lundi 10 février, la présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a commencé à s’entretenir avec les plus petites formations dans l’espoir de former une large coalition de gauche. Un tel rassemblement va largement dépendre des derniers résultats et serait inédit.