Au Royaume-Uni, le coronavirus, une «menace grave et imminente»

Centre de quarantaine de Milton Keynes, au Royaume-Uni, le 9 février 2020. ISABEL INFANTES / AFP

Le gouvernement britannique a qualifié le nouveau coronavirus de « menace grave et imminente pour la santé publique » ce lundi 10 février et annoncé des mesures plus strictes afin de stopper la propagation du virus et protéger le public. Quatre nouveaux cas ont été diagnostiqués ; ce qui porte désormais à huit le nombre de patients atteints du virus au Royaume-Uni.