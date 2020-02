Ciara: la tempête déferle sur l'Europe

130 000 foyers privés d’électricité, trafics ferroviaires et aériens perturbés, vents violents, inondations… Après avoir touché le nord-ouest de l’Europe, les tempêtes touchent aussi la Méditerranée. Des rafales à près de 200km/h sont attendues en Corse.

En France, l’alerte orange est maintenue dans 11 départements ce lundi 10 février. La tempête Ciara, baptisée Sabine dans le nord de l’Europe, souffle sur le continent. Près de 130 000 foyers étaient encore privés d’électricité lundi, des TER sont supprimés et plusieurs lignes sont coupés à cause d’arbres tombés sur les voies. Dans la région parisienne, des chutes d'arbres sur les voies ont perturbé le trafic des trains de banlieue.

Plusieurs blessés

En Allemagne, l’alerte rouge est toujours en vigueur pour le sud du pays. La tempête a fait plusieurs blessés, dont au moins trois graves. Deux femmes ont notamment été blessées par la chute d’un arbre. Des centaines de vols ont également été annulés – 420 à Munich, 190 à Francfort et 150 à Düsseldorf et Cologne – à cause des fortes rafales de vent.

Chaussée submergée par la tempête Ciara au Royaume-Uni vers Manchester, le 9 février 2020. REUTERS/Jon Super

Du côté de l'Angleterre, la situation s'améliore. Dimanche, les transports aériens, ferroviaires et maritimes étaient perturbés. De fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h se sont abattues sur le pays, selon Météo France. Cependant, quelque 180 alertes inondations restent en place lundi un peu partout dans le pays, qui se prépare à certains endroits à des vents glacés et des chutes de neige, malgré le fait que la plus violente partie de la tempête soit passée. « Il pourrait y avoir jusqu'à 20 cm de neige lundi et mardi et avec des vents puissants, on ne peut pas exclure le risque de blizzard », a déclaré Alex Burkill, du Met office.

Des rafales à 200km/h

Dans certains départements, les rafales ont culminé à 177km/h en montagne, selon Météo France. Le vent a commencé à faiblir dans le nord de la France mais va devenir de plus en plus violent dans le sud car la tempête se déplace, en particulier vers le littoral français. Des rafales à près de 200km/h sont attendues en Corse dans la nuit de lundi à mardi.

Les départements concernés sont : Alpes-Maritimes (06), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Morbihan (56), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76) et Somme (80)

(avec AFP)