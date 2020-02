Ukraine: sortie de piste pour Vladislav Sourkov, le «marionnettiste» du Kremlin

Le départ de Vladislav Sourkov, qui était considéré jusqu’à présent comme l’un des conseillers les plus influents de Vladimir Poutine, fait beaucoup de bruit en Russie. En charge depuis plusieurs années du dossier ukrainien, il est remplacé à ce poste de conseiller par le nouveau chef adjoint de l’administration présidentielle, Dmitri Kozak.

La rumeur courait depuis plusieurs semaines. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a confirmée ce mardi 11 février. Vladislav Sourkov, surnommé le « marionnettiste du Kremlin », ne sera plus en charge du dossier ukrainen.

L’annonce sonne comme un désaveu pour cet homme de l’ombre, personnalité énigmatique qui se trouvait depuis le début des années 2000 au cœur du système poutinien. Considéré comme l’un des architectes de la « verticale du pouvoir » qui caractérise les années Poutine, il est, à ce titre, l’une des bêtes noires de l’opposition en Russie.

Partisan d’une ligne dure avec l’Ukraine

Depuis 2014, Vladislav Sourkov joue un rôle déterminant dans la politique ukrainienne de la Russie. Annexion de la Crimée, soutien aux séparatistes du Donbass : il est partisan d’une ligne dure et intransigeante face à Kiev. C’est pour cette raison, sans doute, que son éviction est interprétée à Moscou comme le signe d’un possible changement de cap dans le dossier ukrainien.

Il est vrai que son départ intervient dans un contexte de détente entre Moscou et Kiev, avec les échanges de prisonniers entre les deux pays et la reprise des négociations de paix, sous la houlette de Paris et de Berlin.