A la Une: manifs, chasses à l’homme et lacrymos, climat ultra-tendu à Lesbos

C’est une ambiance quasi insurrectionnelle qui règne depuis le début de la semaine sur l’île de Lesbos. Après une manifestation au camp de Moria violemment réprimée par la police, des habitants s’en sont pris aux migrants. Certains rejettent la faute de ces dérives sur la nouvelle politique répressive du gouvernement conservateur.

Réfugiés en Grèce : manifs, chasses à l’homme et lacrymos, climat ultra-tendu à Lesbos

Macédoine du Nord : 53 migrants retrouvés à l’arrière d’un camion

Depuis vingt ans, rejoindre l’Union européenne est la seule perspective politique offerte aux pays des Balkans occidentaux. Or, cette perspective a été bloquée par le veto opposé par la France à l’ouverture des négociations avec l’Albanie et la Macédoine du Nord, et la « nouvelle méthodologie » proposée par la Commission a peu de chances de la relancer. Aujourd’hui, c’est le sens même du projet européen qui est remis en cause.

Face au blocage européen, la grande solitude des sociétés civiles des Balkans

Le DPS s’est-il tiré une balle dans le pied en passant en force la loi sur la liberté religieuse ? Depuis six semaines, les rassemblements ne faiblissent pas et le parti du « seigneur » Đukanović commence à trembler alors que des législatives sont prévues en octobre.

Monténégro : les processions qui font vaciller le régime

Monténégro : Milo Đukanović, trente ans de règne sans partage

Le ministre serbe de la Défense en « mission provocation » au Monténégro

La première mosquée de Slovénie ouvre ses portes cette semaine à Ljubljana, plus d’un demi-siècle après le dépôt de la première demande de construction. Il aura fallu surmonter les obstacles financiers et l’opposition des nationalistes.

Islam en Slovénie : Ljubljana a enfin sa mosquée

Islam des Balkans : une tradition de tolérance menacée ?

Le 7 février, la Cour constitutionnelle a pris une décision historique en reconnaissant aux couples homosexuels le droit d’adopter. Si la gauche se félicite, les partis et mouvements proches de l’Église catholique ne décolèrent pas. Tour d’horizon des réactions.

La Croatie ouvre l’adoption aux couples homos, les réactionnaires grondent

À l’approche des élections législatives et municipales annoncées pour le 26 avril prochain, l’ambiance est plombée en Serbie. Refusant de « légitimer un régime autocratique », l’opposition a majoritairement décidé de boycotter ces scrutins, courant le risque de se retrouver totalement marginalisée et de renforcer encore un peu plus le pouvoir. Certains critiquent ce choix.

Élections en Serbie : boycotter ou ne pas boycotter, l’opposition se déchire

Serbie : Aleksandar Vučić, la dérive autoritaire

Deux faits divers ont remis sur le devant de la scène médiatique roumaine le fléau des violences domestiques : le meurtre d’une femme par son mari sous le coup d’une mesure d’éloignement et l’agression d’une vedette de télévision par son partenaire. Mais les autorités roumaines ne prennent toujours pas le problème à bras le corps.

Violences domestiques en Roumanie : les femmes sont toujours à la merci de leur conjoint

Depuis huit ans, le chef-lieu de l’Herzégovine n’a plus ni maire ni conseil municipal. Plusieurs institutions publiques locales sont désormais à l’agonie, à commencer par l’orphelinat de la ville. Sa directrice tire la sonnette d’alarme.

Bosnie-Herzégovine : l’orphelinat, symbole de la faillite de Mostar

Sera-t-il à 100%, malgré sa blessure à la cheville, pour son premier All Star game, vendredi soir à Chicago ? Sélectionné dans la « Team Lebron », Luka Dončić devrait néanmoins être l’une des attractions de cette édition 2020. Portrait du jeune slovène qui affole les compteurs de la NBA.

Basket : le prodige slovène Luka Dončić vit son rêve américain en NBA

Fin janvier, la justice roumaine a de nouveau acquitté deux anciens officiers de la Securitate accusé d’avoir torturé à mort le dissident Gheorghe Ursu en 1985. Pour son fils, qui se bat depuis des années pour faire reconnaître ce crime d’État, comme pour plusieurs historiens, c’est le signe de l’influence persistante de l’ancienne police politique.

Roumanie : la justice encore sous la coupe de la Securitate ?

Les lumières du Théâtre national de Tirana ne veulent pas s’éteindre. Depuis deux ans, artistes et citoyens se mobilisent pour défendre ce haut lieu culturel et patrimonial de la capitale albanaise, promis à la destruction par le gouvernement d’Edi Rama. Une lutte pour la culture, contre la corruption.

Albanie : deux ans de résistance au Théâtre national de Tirana

C’est l’un des meilleurs journalistes de Serbie qui s’est éteint le 5 février des suites d’une cruelle maladie. Fondateur de l’hebdomadaire indépendant Vreme en 1991, au début des guerres en Yougoslavie, Dragoljub Žarković s’était inlassablement battu contre le nationalisme, pour la vérité, sans compromis.

Serbie : in memoriam Dragoljub Žarković, père fondateur de l’hebdo Vreme

Dans son dernier roman, Lisière, Kapka Kassabova arpente les frontières entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, dans les forêts où les tribus thraces creusaient la terre à la recherche d’or, dans les vallées que les naufragés du bloc de l’Est tentaient de remonter pour passer à l’Ouest, dans les villages où l’on célèbre le feu et les sources. Les légendes répondent aux récits tragiques de ces populations des marges cent fois mélangées, les destins se rejoignent dans le même torrent de l’histoire balkanique... Rencontre.

Bulgarie : Kapka Kassabova, une auteure à la lisière

La bibliothèque à outils de Beli Manastir est ouverte à tout le monde. En plus de prêter le matériel nécessaire, l’association, qui rassemble des bénévoles de la communauté rom, encourage l’entraide et le dialogue social tout en cassant les préjugés. Une initiative unique en Croatie. Reportage.

Croatie : une « bibliothèque à outils » contre les inégalités et les préjugés