Belgique: le pays toujours privé de gouvernement, la crise s’enlise

Le ministre belge de la Justice Koen Geens après une réunion avec le roi de Belgique au Bruxelles, le 31 janvier 2020. NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les Belges ont voté depuis plus de 260 jours et pourtant, le pays est toujours sans gouvernement faute d'accord sur une coalition. Vendredi 14 février au soir, le chargé de mission du Roi pour former un nouveau gouvernement a démissionné.