Conférence sur la sécurité à Munich: la crise libyenne à l'ordre du jour

Malgré le cessez-le-feu instauré le 12 janvier, les combats continuent à Tripoli tout comme la livraison d'armes (photo d'illustration). REUTERS/Ismail Zitouny

La conférence sur la sécurité de Munich qui se tient depuis le 14 février réunit plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements et de nombreux ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Ce 16 février, la Libye et la question de la livraison des armes sont au cœur des échanges.