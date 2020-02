Royaume-Uni: polémique autour d’un conseiller de Johnson défenseur de l'eugénisme

Le Premier ministre britannique Boris Johnson quitte Downing Street à Londres, le 12 février 2020. REUTERS/Hannah McKay

Texte par : RFI Suivre

Au Royaume-Uni, Andrew Sabisky, l'une des nouvelles recrues du 10 Downing Street, provoque la polémique. En cause, des propos racistes et sexistes évoqués au cours d’interviews et postés sur Twitter. Si l’opinion publique semble choquée, l’équipe de Boris Johnson ne se préoccupe pas outre mesure de cette affaire.