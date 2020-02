Turquie: la justice libère le mécène Osman Kavala

En Turquie, le procès dit de « Gezi » vient de se terminer avec l'acquittement des personnes qui étaient mises en cause. Le principal accusé, le mécène Osman Kavala, était en prison depuis plus de deux ans. Une surprise, tant le procès était une affaire personnelle pour Recep Tayyip Erdogan.

De notre correspondante à Istanbul, Cerise Sudry-Le Dû

Des grands sourires, des signes de la victoire et même des larmes de soulagement. À la sortie de l’immense salle d’audience installée à la sortie de la prison de Silivri, dans la banlieue d’Istanbul, la surprise se mélange à la joie chez les dizaines de supporters ayant fait le déplacement.

Il faut dire que cela fait presque un an qu’ils enchaînent les audiences, toutes plus surréalistes les unes que les autres. Les mis en cause étaient accusés d’avoir aidé, assisté ou financé les manifestations de Gezi, qui ont ébranlé le pouvoir en Turquie en 2013. Le principal accusé, le mécène Osman Kavala, était en prison depuis plus de deux ans.

Le procès était à part, tant Recep Tayyip Erdogan a fait de la procédure une affaire personnelle. Les avocats n’ont cessé de dénoncer des preuves inexistantes dans le dossier ou des témoins inconséquents. la Cour européenne des droits de l’homme avait aussi réclamé sa libération immédiate.

Ce mardi, les soutiens des accusés ont donc laissé éclater leur joie. Mucella Yapici, pour qui le procureur avait requis de la prison à vie, s’est écriée : « Gezi ne peut pas être pollué ! ».

Ils peuvent condamner lourdement, ils peuvent aussi demander l'acquittement, il n'y a pas de prévisibilité garantie... Peut-on imaginer désormais la libération du président honoraire d'Amnesty International en Turquie? Ananlyse d'Ameth Insel, professeur émérite à l'université Galatasaray.

