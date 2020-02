L'Allemagne crée un minimum vieillesse pour les plus pauvres

En Allemagne, le Conseil des ministres a adopté ce mercredi 19 février un projet de loi prévoyant l'instauration d'un minimum vieillesse. Cette réforme voulue par les sociaux-démocrates est en discussion depuis plusieurs années.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« La plus grande réforme sociale de la législature ». Le ministre social-démocrate du Travail, Hubertus Heil, est satisfait. Mais la gestation du texte aura été longue. On en parle depuis près de dix ans et il aura fallu des mois de laborieuses discussions entre les conservateurs et le SPD pour aboutir à un accord.

Pour ce dernier, il en va de la justice sociale : faire en sorte qu’une personne qui a travaillé toute sa vie touche une pension décente. La réforme a pour but de donner un coup de pouce aux retraités qui ont travaillé toute leur vie, au moins 33 ans, mais dont la pension reste trop faible.

Elle prévoit qu’à partir de 2021, 1,3 million de personnes verront leur retraite revue à la hausse. Le ministère du Travail donne l’exemple d’une coiffeuse qui ayant cotisé 40 ans en gagnant le salaire minimum touchera à l’avenir 960 euros par mois au lieu de 512 euros.

La réforme profitera aux femmes

Cette réforme profitera dans 70% des cas à des femmes qui ont souvent des emplois peu rémunérés ou qui travaillent à temps partiel. Les retraités dans l’est du pays seront plus nombreux également à profiter de ces nouvelles mesures.

Les syndicats saluent la réforme mais auraient souhaité que plus de personnes en profitent. Le patronat trouve qu’elle ne combat pas de façon suffisamment ciblée la pauvreté des retraités et juge ses coûts, 1,3 milliard par an financés par l’État, trop élevé.