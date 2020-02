Irlande: les députés de retour à l'Assemblée, mais sans majorité

En Irlande, la 33e législature entre en fonction ce jeudi 20 février. Les députés fraîchement élus font leur retour à l’Assemblée nationale. Mais aucun parti n’a récolté assez de sièges pour gouverner seul et les principaux sont dans un mouchoir de poche.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Au pouvoir depuis neuf ans, le Fine Gael affiche 35 sièges quand son frère ennemi du Fianna Fail a 38 sièges. Quant pour le Sinn Fein, parti nationaliste historiquement dans l’opposition, il en a 37 sièges.

Avec moins d’un quart des sièges pour son parti le Fine Gael, le Premier ministre sortant Leo Varadkar ne compte pas participer aux négociations pour le moment.

« Le consensus, c’est que le Fine Gael va entrer dans l’opposition. La responsabilité revient au Sinn Fein de former un gouvernement et de mettre en œuvre les promesses extraordinaires qui ont été faites. S’ils n’y parviennent pas, alors c’est le Fianna Fail qui aura cette responsabilité, de former un gouvernement avec le Sinn Féin ou d’autres. Ils doivent avoir la possibilité de le faire », dit-il.

Un gouvernement de gauche difficile à atteindre

Discret depuis une semaine, le Fianna Fail, premier groupe parlementaire, exclut a priori tout partenariat avec le Sinn Fein, deuxième formation, mais première en nombre de voix. Mary Lou McDonald, patronne des nationalistes, s’accroche quant à elle à son idée de large gouvernement de gauche, difficile à atteindre d’un point de vue mathématique.

« La semaine dernière, on a rencontré les Verts, les Sociaux-démocrates, Solidarité le Peuple avant le Profit et certains “indépendants pour le changement”. Nous continuons d’être persuadés qu’une alternative est possible et qu’un gouvernement de changement peut être créé », dit-elle

La première étape ce jeudi sera l’élection du chef de la chambre. La désignation d’un ou d’une Première ministre devrait prendre plusieurs semaines.

