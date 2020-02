Les soutiens de Julian Assange préparent son procès en extradition

C’est un homme qui depuis des années n’a pas pu être exposé à la lumière du jour, qui n’a pas pu se balader dans un endroit ouvert, qui a subi des pressions énormes. Il est clair que dans les conditions matérielles qui sont les siennes, Julian Assange n’a pas les facultés de pouvoir se défendre. Il a beaucoup de mal à voir ses avocats. Dans ce cadre-là, au-delà du simple procès qui s’annonce en Angleterre, et du procès qui pourrait s’annoncer dans le cadre d’une extradition aux États-Unis – je rappelle qu’en l’état, il est quand même sous le coup de 175 années d’emprisonnement-, nous considérons que la France, les juristes français, les juristes européens ont quelque chose à dire sur la façon dont il est mis en accusation. Nous envisageons de déposer une série de demandes devant toutes les institutions qui sont mobilisables pour permettre une protection juridique de quelqu’un qui aujourd’hui a la nécessité d’être protégé pour pouvoir a minima avoir les conditions de vie acceptables et dignes et pour pouvoir se défendre de manière efficace et de manière légale.