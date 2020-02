Allemagne-succession d'Angela Merkel: la course s'accélère

Angela Merkel et Armin Laschet (à dr.). «Notre pays a besoin de plus de cohésion et surtout de plus de confiance en soi», a indiqué ce garant de la continuité avec la politique de la chancelière. REUTERS/Fabrizio Bensch

Texte par : RFI Suivre

La course à la succession d'Angela Merkel s'accélère en Allemagne. Le parti chrétien-démocrate (CDU) a annoncé, hier, lundi 24 février, qu'il tiendrait un congrès extraordinaire fin avril 2020 pour désigner sa nouvelle direction. Les prétendants sont sortis du bois ce matin et ont tenu des conférences de presse pour expliquer leur décision et présenter leur projet politique.